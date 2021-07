Stasera in tv sabato 3 luglio su Italia 1, «Shrek e vissero felici e contenti»: curiosità, recensioni e trama del film

Sabato 3 Luglio 2021, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 11:27

Stasera in tv andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 la prima parte del film «Shrek e vissero felici e contenti», pellicola d'animazione della durata di un'ora e 35 minuti uscita nel 2010. Prodotto dalla DreamWorks Animation e distribuito dalla Universal Pictures, si tratta del quarto capitolo della serie cinematografica Shrek, sequel di Shrek terzo (2007).

La trama

Dopo aver sfidato un terribile drago, salvato una bella principessa e preso le redini del regno dei suoceri, cosa può fare d'altro un orco? Beh, se siete Shrek, diventerete un ottimo uomo di casa. Invece di spaventare gli abitanti del villaggio come una volta, Shrek si trova ad autografare forconi. Cosa e' successo al ruggito di quest'orco? Colmo di nostalgia verso i giorni in cui si sentiva un "vero orco", Shrek stringe un patto con il nano Tremotino. Cosi' Shrek finisce per ritrovarsi in una folle versione alternativa di Molto Molto Lontano, dove gli orchi vengono cacciati, Tremotino e' re e Shrek e Fiona non si sono mai incontrati. Ora tocca a Shrek disfare tutto quello che ha dovuto combinare per salvare i suoi amici, riprendere il potere e riconquistare il suo unico vero amore..

Curiosità

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione del 58% basato su 201 recensioni. Mentre su Metacritic, il film ha un punteggio medio ponderato di 58 su 100, basato su 35 recensioni. Il pubblico di Coming soon ha assegnato al film il voto di 4,1 su 5.

