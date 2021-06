Stasera in Tv, ultima puntata de Le Iene su Italia 1: le anticipazioni sugli scherzi e i servizi

Torna su Italia 1 l’atteso appuntamento settimanale de “Le Iene”, l’ultimo della stagione. Al timone della puntata Alessia Marcuzzi, Nicola Savino con le voci irriverenti de la Gialappa’s Band. Questa sera andrà in onda lo scherzo di Nicolò De Devitiis alle sorelle e influencer Chiara e Angela Nasti, che saranno presenti in studio.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Le Iene, Ciacci si sente male per lo scherzo LE IENE Le Iene, Elisabetta Gregoraci in lacrime COVID Alessia Marcuzzi e l'assenza dalle Iene

Ecco alcuni dei tantissimi servizi che vedrete in onda domani a #LeIene https://t.co/r0LA8kfTIQ — Le Iene (@redazioneiene) June 7, 2021

Servizi e Inchieste

Filippo Roma tornerà a parlare della partita Inter-Juventus del 2018, al centro della cronaca calcistica degli ultimi giorni. Spazio, poi, agli ultimi sviluppi sull’inchiesta di Roberta Rei su Emme Team, l’agenzia formata da un gruppo di avvocati, investigatori ed esperti informatici, nota per il loro Metodo Cantone, il loro sistema rivoluzionario che servirebbe per aiutare le vittime di revenge porn. Alice Martinelli affronterà invece la tematica dell’inclusione lavorativa delle persone disabili e del loro collocamento mirato nelle aziende dell’Italia mentre Giulio Golia tornerà a parlare di Fabrizio Pignalberi, dopo aver raccolto lo sfogo di diverse famiglie che la settimana scorsa avevano raccontato come l’uomo si fosse approfittato di loro. Antonino Monteleone racconterà la storia di Jan Kuciak, una giovane promessa del giornalismo slovacco giustiziato a soli 27 anni insieme alla fidanzata. Il giornalista scriveva per la testata di Bratislava Aktuality.sk, il sito web informativo incentrato sulle frodi fiscali di diversi uomini d’affari connessi alle alte sfere politiche slovacche.

Alessia Marcuzzi: «Mio marito è positivo al Covid, non potrò essere presente a Le Iene»