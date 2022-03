Stasera in tv, Grease su Italia 1: gli errori e le incongruenze del film che non avete mai notato

Martedì 1 Marzo 2022, 17:00

Stasera in tv 1 marzo 2022, torna su Italia 1 il musical che ha fatto innamorare milioni di persone. Stiamo parlando di Grease, il film del 1978 che ha consacrato alla fama John Travolta ed Olivia Newton-John. Una pellicola divenuta un cult, che ha affascinato intere generazioni che ancora oggi non perdono occasione di rivedere il capolavoro e scatenarsi con le canzoni del film. Nonostante la grandiosità del lavoro, il film presenta degli errori e incongruenze. FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

Grease, vi ricordate la famosa scena del film? Quel dettaglio piccante sui pantaloni di Sandy: ora butterete l’occhio