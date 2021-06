Stasera in tv su Italia 1 “Apes Revolution – ll pianeta delle scimmie”: trama e curiosità

Italia 1 per stasera in tv propone “Apes Revolution – ll pianeta delle scimmie”, il film fantascientifico del 2014 di Matt Reeves con Andy Serkis e Gary Oldman.

Trama

La nuova nazione di scimmie geneticamente evolute, guidata da Caesar, è minacciata da una banda di umani sopravvissuti al virus devastante scatenato un decennio prima. Dopo aver raggiunto una fragile tregua, di breve durata, entrambe le parti vengono spinte sull’orlo di un conflitto che determinerà chi sarà la specie dominante sulla Terra.

Curiosità

“Apes Revolution” è il sequel del reboot “L’alba del pianeta delle scimmie” uscito nel 2011. Il film ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar per i migliori effetti speciali (Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett e Erik Winquist) ed è ambientato nel 2026. L’orangutan che ha un posto di rilievo nel film si chiama Maurice: si tratta di un riferimento a Maurice Evans, che ha interpretato l’orango Dr. Zaius in Il pianeta delle scimmie (1968) e L’altra Faccia del pianeta delle scimmie (1970) mentre il nome del personaggio di Judy Greer, Cornelia, è un riferimento a Cornelius, lo scimpanzé archeologo da Il pianeta delle scimmie (1968) interpretato da Roddy McDowall. Il film è stato girato in 91 giorni e, prima dell’inizio delle riprese, gli attori che dovevano interpretare le scimmie hanno trascorso due settimane e mezzo in un apposito campo di addestramento in uno studio di Vancouver. Gli attori sono stati guidati da una squadra si stunt attraverso vari esercizi per abituarsi al modo in cui le scimmie devono muoversi. Hanno anche partecipato a giochi per entrare nella mentalità dei personaggi.