Stasera in tv, lunedì 2 maggio su Italia1 «Bloodshot»: l’action fantascientifico con Vin Diesel dal fumetto bestseller di Valiant Comics

Stasera in tv lunedì 2 maggio in prima serata su Italia1 va in onda il film Bloodshot. Film d'azione Usa diretto da David S.F. Wilson. Cast: Vin Diesel, Guy Pearce, Eiza Gonza'lez, Sam Heughan, Alex Hernandez

La trama

Ray Garrison, un soldato da poco ucciso sul campo, viene riportato in vita con capacita' da supereroe da una societa' ipertecnologica. Con un esercito di nanotecnologie al posto del sangue, Ray diviene una forza inarrestabile in grado di guarire all'istante dalle ferite eventualmente riportate. Nel controllarne il corpo, la societa' ne manipola pero' anche la mente e i ricordi. Ray non sa piu' cosa sia reale o cosa no e il suo principale obiettivo e' scoprirlo.

Curiosità

Il film è un l’action fantascientifico con Vin Diesel basato sul fumetto bestseller di Valiant Comics. I fumetti di Bloodshot hanno venduto più di 7 milioni di copie in tutte le lingue in cui sono stati tradotti.