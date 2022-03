Lunedì 28 Marzo 2022, 11:26

Il meteo in Honduras cambia i piani dell’Isola dei Famosi: un nubifragio ha costretto l’organizzazione a trasferire i naufraghi al sicuro, ora si attende la diretta di questa sera Foto: Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

