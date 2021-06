Stasera in Tv su IRIS “Un alibi perfetto”: cast, trama e trailer del film con Michael Douglas

Stasera in tv, sabato 12 giugno 2021, su IRIS andrà in onda il film “Un Alibi Perfetto“, parte del ciclo “Serial Thriller” in onda ogni sabato sul canale televisivo gratuito italiano edito da Mediaset .Il film è diretto dal regista Peter Hyams con Jesse Metcalfe, Amber Tamblyn e Michael Douglas nei panni dei protagonisti.

Trama

C.J. Nicholas è un giornalista che, per non perdere il posto, vuole fare un servizio che possa risollevargli la carriera. A questo scopo decide di dimostrare che gli ultimi processi vinti dal procuratore distrettuale Mark Hunter sono frutto di corruzione e falsificazione di prove. Per dimostrare la sua tesi decide, assieme al suo assistente Corey, di farsi arrestare per l'omicidio di una prostituta. Dalla lettura del rapporto della polizia sul caso, scoprono alcuni particolari rilevanti: l'assassino indossava pantaloni sportivi e un cane Jack Russel che gli aveva morso una gamba. Inoltre erano state trovate le impronte di una scarpa da tennis Montalvo e l'arma del delitto era un coltello a serramanico.