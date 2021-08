Stasera in tv, mercoledì 18 agosto su Iris «In ricchezza e in povertà»: curiosità e trama del film con Larry Miller

Mercoledì 18 Agosto 2021, 13:46

Stasera in tv, mercoledì 18 agosto, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «In ricchezza e in povertà» del 1997. Quarto lungometraggio diretto dal regista americano Bryan Spicer. Tra i protagonisti Tim Allen, Larry Miller, e Jay O. Sanders.

La trama

Dopo dieci anni di matrimonio, la coppia milionaria di New York City Brad, interpretato da Tim Allen e Caroline Sexton, interpretata da Kirstie Alley, infelici e decidono di separarsi definitivamente, poichè lagati soltanto da interessi economici. I loro problemi coniugali arrivano al culime quando Brad trasforma la loro festa per il decimo anniversario in un campo di sviluppo immobiliare per un parco a tema che chiama «La Terra Santa», ispirato alla tradizione biblica.

I due però scoprono di essere debitori nei confronti dell'erario di 5 milioni di dollari di tasse arretrate, a causa del loro disonesto commercialista che li ha truffati e derubati. La coppia, avvicinata in malomodo da due agenti maldestri della IRS, sono così costretti a fuggire da New York a bordo di un taxi rubato. Giunti in un territorio rurale e agreste, perdono il controllo del mezzo e finiscono in un laghetto. Per pura casualità si ritrovano in una comunità Amish dove, spacciandosi per Jacob e Emma Yodar, una coppia del Missouri attesa da tempo, vengono accolti nella comunità. Sebbene il rapporto coniugale stia andando in rovina, la coppia decide quindi di restare insieme per salvaguardare il loro giro di affari.

Curiosità

La pellicola stato un flop al botteghino, guadagnando soltanto 32,7 milioni di dollari su un budget stimato di 35 milioni di dollari. Le recensioni del film non sono state molto positive.

