Stasera in tv, sabato 14 agosto su Canale 5 «Immaturi - Il viaggio»: curiosità e trama del film con Raoul Bova

Sabato 14 Agosto 2021, 12:51

Stasera in tv, sabato 14 agosto, andrà in onda su Canale 5 alle 21:29 il film «Immaturi - Il viaggio» del 2012. Settimo lungometraggio diretto dal regista italiano Paolo Genovese. Tra i protagonisti Luisa Ranieri, Raoul Bova e Paolo Kessisoglu.

Mediaset dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: «Ora puntiamo alle famiglie»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Due anni senza Nadia Toffa: l’ultima lezione TELEVISIONE Temptation, tariffario per sponsorizzazioni su IG LA SFIDA Tale e quale, Malgioglio: «Sarò... TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

La trama

Dopo aver superato nuovamente gli esami di maturità Lorenzo, interpretato da ricky Memphis, Luisa, interpretata da Barbora Bobuľová, Francesca, interpretata da Ambra Angiolini, Piero, interpretato da Luca Bizzarri, Virgilio, interpretato da Paolo Kessisoglu, Giorgio, interpretato da Raoul Bova, Marta, interpretata da Luisa Ranieri, ed Eleonora, interpretata da Anita Caprioli, decidono di fare quel viaggio che non erano riusciti a fare anni prima. Passeranno una settimana nella località di Paros, in Grecia. Accompagnati da mogli, fidanzati, compagni, figli e persino dai genitori in questo viaggio. L'allegra combriccola si mette in viaggio verso le isole greche e condividerà un'avventura che metterà in luce le debolezze e le “immaturità” di ognuno di loro. Tra mare cristallino, gite in gommone, rovine sperdute, serate in discoteca, bugie, segreti, tradimenti e amore in tutte le sue sfumature, i protagonisti si scoprono cambiati e diversi, ma ancora immaturi.

Due anni senza Nadia Toffa: l’ultima grande lezione lasciata dalla Iena

Curiosità

La colonna sonora originale del film è firmata da Andrea Guerra, già noto per importanti colonne sonore di film sia italiani che internazionali. Come per il film precedente, ai temi di Guerra si alternano i brani di repertorio, dai più classici come «L-O-V-E» e «Call me», «Carry You Home» di James Blunt, e «Mad about you» degli Hooverphonic. Daniele Silvestri ha dato il suo originale contributo scrivendo ed interpretando appositamente il brano «Il Viaggio (pochi grammi di coraggio)», contenuto nella versione speciale di S.C.O.T.C.H., ultima fatica dell'autore romano.

Rivoluzione in Rai, il piano di Fuortes: scompaiono le reti, restano le direzioni