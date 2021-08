Stasera in tv, giovedì 5 agosto su Iris «Il cavaliere del Santo Graal»: curiosità e trama del film con Alejandro Naranj

Giovedì 5 Agosto 2021, 16:01

Stasera in tv, giovedì 5 agosto, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Il cavaliere del Santo Graal» del 2011. Undicesimo lungometraggio diretto dal regista spagnolo Antonio Hernández. Tra i protagonisti Natasha Yarovenko, Alejandro Naranj e Gary Piquer. Il film è tratto da una serie di fumetti spagnoli, «Capitán Trueno» di Víctor Mora. Il film è stato girato a Valencia e nella Ciudad de la Luz di Alicante.

La trama

Il capitano Trueno, impavido eroe della Spagna cavalleresca del XII secolo, combatte per la giustizia, portando avanti il credo della sua spada. Nell’affascinante cornice di battaglie epiche e scontri avvincenti, si recherà in Terra Santa al fianco degli inseparabili Goliath e Crispin e della fidanzata Ingrid per mettere in salvo il Santo Graal.

Curiosità

Nell'aprile 2010, Daniel Calparsoro è stato incaricato di dirigere il film, ma alla fine il ruolo di regista è andato ad Antonio Hernández e la sceneggiatura è stata preparata da Vergara. Le riprese sono iniziate il 16 agosto 2010 a El Escorial, vicino a Madrid, e sono durate fino alla fine di novembre in varie località.

La distribuzione è stata affidata dalla filiale di Walt Disney in Spagna alla Walt Disney Motion Pictures Iberia. Nella produzione presente anche la partecipazione di Televisión Española, Canal +, e del Ministero della Cultura spagnolo.

