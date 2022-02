Stasera in tv, "Il Cantante mascherato" su Rai 1: quali sono le maschere e cosa canteranno

Venerdì 11 Febbraio 2022, 17:46

Questa sera torna su Rai1 "Il Cantante mascherato", programma di Milly Carlucci che con la prima e la seconda edizione ha ottenuto importanti risultati tanto da confermare anche la terza stagione. Il format è ormai noto al pubblico che negli anni passati ha curiosato sull’identità dei vip nascosti: in ogni puntata le maschere si esibiscono sul palco e alla fine i telespettatori da casa e la giuria presente in studio scopriranno volta per volta l’identità celata.

foto: @Kikapress ufficio stampa Rai Musica: Summer -from bensound.com



