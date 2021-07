Stasera in tv martedì 13 luglio su Rai 3, «How to be a latin lover»: curiosità e trama del film con Eugenio Derbez

Martedì 13 Luglio 2021, 12:30

Stasera in tv, martedì 13 luglio, andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il film «How to be a latin lover» del 2017. Primo lungometraggio diretto dal regista, attore e sceneggiatore statunitense Ken Marino. Scritto da Chris Spain e Jon Zack, la pellicola vede la partecipazione di Salma Hayek, Raphael Alejandro e Raquel Welch.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Temptation Island 2021, Manuela in lacrime LIETO FINE Temptation Island 2021, Claudia e Ste tornano a casa TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE ​"Una nuova vita", su La5 il format con le storie

Mediaset dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: «Ora puntiamo alle famiglie»

La trama

Dopo 25 anni di matrimonio, l'ormai non più giovanissimo gigolo Maximo, interpretato da Eugenio Derbez, viene scaricato dall'ottuagenaria e ricca moglie che gli preferisce un altro toy boy decisamente più giovane. Senza un tetto sulla testa e costretto, per la prima volta, ad assumersi le proprie responsabilità senza dipendere dai soldi altrui, Maximo non ha altra scelta se non ingoiare l'orgoglio e chiedere rifugio alla sorella Sara, interpretata da Salma Hayek, vedova con un un figlio di 10 anni.

Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake

Curiosità

Nel 2019 è stato realizzato un remake francese della pellicola intitolato «How to Be a French Lover». Il film è stato diretto da Olivier Baroux, scritto da Baroux e Kad Merad e interpretato, tra gli altri, da Merad, Anne Charrier e Pascal Elbé.

Nanni Moretti: «I miei film sono capitoli di un unico romanzo»