Stasera in tv, su Canale5 “Grand Hotel Intrighi e Passioni - L'anniversario”: le anticipazioni della puntata

Domenica 1 Agosto 2021, 20:25

Stasera in tv in prima serata su Canale 5 andrà in onda Grand Hotel Intrighi e Passioni - L'anniversario. Nella seconda stagione della serie Julio dovrà riconquistare la fiducia di Alicia, se vorrà che lei lo aiuti in questa nuova indagine sui segreti del Grand Hotel legati a Carlos Alarcon, l'ex proprietario. Segreti che potrebbero portare alla fine del Gran Hotel.

APPROFONDIMENTI LA PELLICOLA Stasera in tv, su IRIS “The new world - Il nuovo... RAI Stasera in tv, su Rai2 “Kilimangiaro Estate”: le... RIETI Poggio Mirteto, inaugurata la prima panchina arcobaleno TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake TELEVISIONE Temptation Island, la storia d'amore tra Manuela e Luciano:...

Anticipazioni

Nel quarto e nel quinto episodio della seconda stagione, Julio ed Alicia, sempre con l'aiuto di Andres, stanno continuando ad investigare sulla misteriosa morte, secondo loro non accidentale, di Don Carlos Alarcon. Così, essi s'imbattono nel monco, un uomo a cui manca un arto e che aveva incontrato il capofamiglia un giorno prima che passasse a miglior vita. I tre sono convinti che lui c'entri qualcosa con la dipartita di Don Carlos, e persino con i tentati omicidi ai danni del cameriere