Stasera in tv, oggi domenica 7 novembre su Rai Movie «Gifted - Il dono del talento»: curiosità e trama del film con Chris Evans

Stasera in tv, domenica 7 novembre, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Gifted- Il dono del talento» del 2017. Quarto lungometraggio del regista statunitense Marc Webb. Tra i protagonisti Lindsay Duncan, Chris Evans e Mckenna Grace.

La trama

In una cittadina nei pressi di Tampa, in Florida, Frank Adler, interpretato da Chris Evans, è un uomo single impegnato a crescere sua nipote Mary, figlia di sua sorella deceduta quando la bambina era ancora in fasce. La bambina ora ha sette anni e dimostra di possedere un talento naturale per i numeri e la matematica: riesce a risolvere da sola equazioni complesse di livello avanzato, destando l'interesse di preside e insegnanti. La nonna della bambina, colpita dal suo genio precoce, vorrebbe per la per la nipotina una formazione adeguata in un ambiente accademico, in particolare nel moderno Massachusetts, e seguita da un team di insegnanti specializzati a sua disposizione.

Ma i piani della donna per la nipote minacciano di separarla dalle cure dello zio Frank, che è determinato a prestare fede alla promessa fatta alla sorella prima che morisse, ovvero garantire a sua figlia un'infanzia serena e spensierata, cadenzata dagli impegni della scuola pubblica e dai pomeriggi di gioco con i coetanei. I due modi diversi di immaginare il futuro di Mary finiscono ben presto per scontrarsi in una battaglia legale per l'affido, nella quale anche Mary sarà impaziente di dire la sua. Come si gestisce la "non normalità" di un bambino?

Curiosità

Il film è stato distribuito limitatamente nelle sale cinematografiche statunitensi il 7 aprile 2017 e in ampia distribuzione a partire dal 12 aprile, dalla Fox Searchlight Pictures. Complessivamente la pellicola ha incassato 40,3 milioni di dollari, di cui 24,8 milioni negli Usa.

