Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: previsti nuovi ingressi. Ecco chi entrerà

Stasera in tv sta per tornare un nuovo appuntamento del reality più seguito dal pubblico italiano, il Gf Vip è pronto a regalare ai telespettatori grandi emozioni e colpi di scena. Aldo Matano ha abbandonato la nave, Alex Belli è stato costretto ad uscire poiché non ha seguito il regolamento e c'è chi invece sta per varcare la porta rossa. Sul web spuntano dei nomi che incuriosiscono i fan, tra questi un attrice reduce da altri reality su Canale 5.

FOTO: @KIKAPRESS e Mediaset MUSICA: Summer- from Bensound.com

