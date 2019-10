Stasera in tv, 11 ottobre: dal programma Tale e quale Show al talent X Factor 2019

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi venerdì 11 ottobre: dal programma targata Rai1 Tale e quale Show, passando per l'ultima puntata della fiction di Canale5 Rosy Abate, fino al talent X Factor 2019 - Bootcamp 2a parte.

Rai1, ore: 21:25: Tale e quale Show (Show)

Competizione tra diversi personaggi famosi pronti a sfidarsi trasformandosi in un'icona musicale diversa, grazie all'aiuto di una squadra di coach che aiuterà loro a perfezionare ballo, canto e recitazione.



Rai2, ore: 21:20: N.C.I.S. Los Angeles - Stagione 10 Episodio 16 - Scomode verita' (Telefilm)

Una giornalista perde la vita in un incidente d'auto in circostanze molto sospette. In punto di morte nomina il sergente Odeli Ikande, ex Marine coinvolto in una missione di soccorso in Afghanistan, sulla quale la donna stava scrivendo un articolo. Dalle indagini dell'NCIS si scopre che i civili americani soccorsi da Ikande per mezzo di un attacco di droni erano dipendenti di un'azienda di copertura che importava oppio dall'Afghanistan per produrre e vendere eroina in patria...



Rai3, ore: 21:20: Lasciati andare (Film)

Elia è uno psicanalista ebreo di mezza età dall'aria molto distaccata. A causa di un malore, il medico gli suggerisce di fare attività sportiva e una dieta ferrea, ed è così che incontra Claudia, una personal trainer.



Rai4, ore: 21:20: Arrival (Film)

Alcune misteriose astronavi aliene arrivano sulla Terra: una linguista viene contattata dall'esercito per determinare se gli extraterrestri hanno intenzioni pacifiche o se rappresentano invece una minaccia per l'umanità.



Canale5, ore: 21:23: Rosy Abate - Stagione 2 Episodio 5 (Miniserie)

Rosy è una ragazza forte e determinata, nata in una famiglia mafiosa di Palermo. Quando era ancora solo una bambina, rischiò di morire nel corso di un attentato ai suoi genitori, ma la poliziotta Claudia Mares le salvó coraggiosamente la vita. Divenuta adulta, Rosy prova a cambiare vita, trasferendosi negli Stati Uniti, ma appena tornata in Sicilia, per celebrare il suo matrimonio col fidanzato Salvo Rizzuto, viene terribilmente ricatapultata nel mondo di Cosa Nostra. L'assassinio di suo marito e dei suoi tre fratelli, Nardo, Vito e Carmine, la renderanno una donna desiderosa di vendetta sfrenata e dal desiderio, sempre più crescente, di potere e dominio assoluto del territorio siciliano. Questo a discapito del legame con la sua migliore amica, Claudia Mares, divenuta capo della Duomo, l'Antimafia di Palermo che arrestò il superboss di Cosa Nostra Bernardo Provenzano.



Italia1, ore: 21:20: Suicide squad (Film)

Un'agenzia governativa raduna una squadra composta dai super cattivi più pericolosi al mondo attualmente in prigione, fornisce loro l'arsenale più potente a disposizione del governo e li invia in missione per sconfiggere un nemico comune.

Rete4, ore: 21:25: Quarto grado (Inchieste)

L'approfondimento giornalistico di Videonews per Quarto Grado si focalizza sui casi della cronaca attuale e degli ultimi anni con interviste e approfondimenti sui grandi e piccoli “gialli” che hanno appassionato e dividono l'opinione pubblica, con un'attenzione particolare dal punto di vista della vittima. Quarto Grado si caratterizza per il contenuto multidisciplinare anche grazie all'intervento nei dibattiti in studio di alcuni esperti nei diversi campi di interesse scientifico: Massimo Picozzi per la criminologia, Alessandro Meluzzi per la psichiatria, Luciano Garofano per la polizia scientifica, Barbara Palombelli per la cronaca, ed altri professionisti nel ramo delle scienze forensi (antropologia, medicina legale, informatica, telecomunicazioni), oltre che avvocati ed esponenti del mondo giornalistico.



Rai Movie, ore: 21:10: Papillon (Film)

L'epica avventura di Henri Charrière, detto Papillon. Condannato alla detenzione a vita nella famigerata colonia penale dell'Isola del Diavolo, l'uomo tenta la fuga alleandosi con il contraffattore Louis Dega.



IRIS, ore: 21:00: Cliffhanger - L'ultima sfida (Film)

Un'operazione di soccorso in montagna si trasforma in una caccia a del denaro rubato che vede coinvolti un ex membro del soccorso e un gruppo di criminali.



TV8, ore: 21:25: X Factor 2019 - Bootcamp 2a parte

I bootcamp continuano. Samuel e Sfera Ebbasta hanno gia' formato le squadre e ora e' il turno di Malika Ayane e Mara Maionchi: chi riuscira' ad accedere agli home visit?



NOVE, ore: 21:25: Fratelli di Crozza (Show)

Maurizio Crozza e le sue imitazioni irresistibili: un esempio di grande satira italiana. Negli sketch di questo spettacolo, il comico genovese ripropone personaggi vecchi e nuovi, tra cui Maurizio Belpietro, il senatore Razzi, e tanti altri.



La7, ore: 21:15: Propaganda Live (Approfondimento)

Un insolito appuntamento con l'informazione per raccontare l'Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo al tutto originale, nello stile di Zoro.



