Stasera in tv, 15 ottobre: dal programma Le Iene Show fino alle Qualificazioni Europei 2020 - Liechtenstein Vs Italia

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi martedì 15 ottobre: dalle Qualificazioni Europei 2020 - Liechtenstein Vs Italia in diretta su Rai1, passando per il programma Le Iene Show su Canle5 fino al film Smetto quando voglio su Rai Movie.

Rai1, ore: 20:30: Calcio - Qualificazioni Europei 2020 - Liechtenstein Vs Italia (Sport)

Gli azzurri, con il pass già conquistato grazie al successo 2-0 contro la Grecia allo Stadio Olimpico di Roma, si apprestano ad affrontare questa sera (ore 20.45) al ‘Rheinpark Stadion’ a Vaduz i padroni di casa del Liechtenstein, già battuti 6-0 in occasione dell’incontro giocato lo scorso 26 marzo a Parma.





Rai2, ore: 21:20: Shall we dance? (Film)

A dispetto della propria vita agiata e della carriera, John Clark ha una vita noiosa che lo porta ad avere una relazione extra coniugale con la propria insegnante di danza Paulina.



Rai3, ore: 21:20: cartabianca (Approfondimento)

Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Mentre si discute l'efficacia della prossima manovra economica, è cominciato il conto alla rovescia per le regionali in Umbria, banco di prova importante per la maggioranza ma anche per l'opposizione. #cartabianca, con #BiancaBerlinguer, martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/YA1oLHqhFl — #cartabianca (@Cartabiancarai3) 12 ottobre 2019

Thomas è un adolescente che si ritrova al centro di un gigante labirinto. Come gli altri ragazzi che sono arrivati prima di lui, non ha alcuna memoria del proprio passato. Il giovane diventa presto parte del gruppo e dimostra di possedere una prospettiva unica ed originale che gli garantisce la promozione al livello di velocista.



Canale5, ore: 21:21: Il libro di Henry (Film)

Henry, un ragazzino di dodici anni, elabora un piano ingegnoso per aiutare Christina, la vicina di casa della quale è innamorato, la cui famiglia nasconde un oscuro e pericoloso segreto.



Italia1, ore: 21:20: Le Iene Show (Show)

Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.



STASERA A LE IENE L’AGGRESSIONE A FILIPPO ROMA

È stato insultato da degli attivisti Cinque stelle: ha ricevuto anche due pugni, per fortuna solo uno andato a segno. Guarda qui tutto il video, e stasera l’integrale: https://t.co/3Fu99FpuXX pic.twitter.com/5p5qyAvKU2 — Le Iene (@redazioneiene) 15 ottobre 2019

Anna e Piero sono sposati da decenni nonostante le notevoli differenze: un incidente fa perdere la memoria all'uomo e la moglie decide di cogliere l'occasione per trasformarlo nel compagno dei propri sogni. Rocco e Michele si preparano a un'importante gara musicale, ma le rispettive compagne sono un ostacolo ai loro sogni. Marcello e Paola sono divorziati, ma quando vanno a trovare la mamma di lui devono fingere di essere ancora una coppia felice.



Rete4, ore: 21:25: Una vita - Stagione 13 Episodio 61 (Soap)

Tutti i vicini sono scioccati dopo il ritorno di Mauro nel quartiere, che rimane a casa di Felipe, confessando che Teresa è morta. Marcia viene rapita dal suo proprietario brasiliano, César Andrade e i suoi complici, lo stesso giorno in cui Felipe avrebbe formalizzato la sua relazione davanti a tutti i vicini, dietro questo rapimento c'è Úrsula e Genoveva. Quest'ultima cerca di riconquistare Felipe. Mauro decide di indagare sull'rapimento di Marcia. Quest'ultima viene ritrovata nella casa di Andrade, dove si verifica uno scontro tra la polizia e Andrade. Marcia è gravemente ferita. Viene eseguita un'operazione e viene salvata. Mauro si fidanza con Yolanda Lázaro, una prostituta al servizio di Andrade, che infine parte con lei. Felipe decide di sposare Marcia, ma, durante il loro matrimonio arriva Santiago Becerra, il quale è il marito di Marcia. Felipe dopo aver appreso che Marcia è già sposata l'abbandona durante la quale la donna sviene.



Rai Movie, ore: 21:10: Smetto quando voglio (Film)

Nel pieno della recessione economica che colpisce i paesi più sviluppati nel 2007, dopo esser stato licenziato dall'università dove lavora, un ricercatore in neurobiologia che ha sviluppato un rivoluzionario algoritmo, recluta i suoi ex colleghi per produrre droga.



IRIS, ore: 21:00: La legge del piu' forte (Film)

Nel 1880 Jason Sweet arriva con un grande gregge di pecore in un paesino del West e vi si stabilisce malgrado l'opposizione dei grandi allevatori di bovini, i quali temono che le pecore danneggino i pascoli, costringendoli a spostarsi verso un'altra zona.



TV8, ore: 21:30: L'amore oltre la guerra (Film)

Durante la Seconda Guerra Mondiale, un soldato si reca in una villa appartata per indagare su un misterioso monarca tedesco. Ben presto si ritrova impigliato in una rete di inganni durante una pericolosa storia d'amore con una donna ebrea locale.



Italia2, ore: 21:30: Il Signore degli Anelli - Le due torri (Film)

I membri della Compagnia dell'anello, ora separati, seguono percorsi diversi nel tentativo di distruggere l'anello e sconfiggere Sauron.



NOVE, ore: 21:25: Maldamore (Film)

Due donne legate da parentela scoprono il tradimento dei rispettivi mariti attraverso l'intercettazione di una conversazione telefonica privata, durante la quale i due uomini si confidano l'uno con l'altro, parlando apertamente della propria infedeltà.



cielo, ore: 21:15: Ladre per caso (Film)

Un infallibile ladro professionista scopre di avere due figlie che non si conoscono tra loro e che hanno poco in comune: una e una scienziata introversa, l'altra si guadagna da vivere come borseggiatrice.



La7, ore: 21:15: Di Martedi' (Attualita')

Il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società. Grandi ospiti e la satira di Gene Gnocchi ogni martedì su La7.



Inviati al lavoro per #dimartedì

Vi aspettiamo domani, 15 ottobre, dalle 21.15 su @La7tv e in streaming https://t.co/xUr9VYMbSR pic.twitter.com/zbF7tWOnAB — diMartedì (@diMartedi) 14 ottobre 2019

