Stasera in tv, film, programmi e reality di oggi 11 luglio: Un cuore due destini, Battiti Live, Ti presento sofia. Cosa vedere.

Stasera in tv, martedì 11 luglio, cosa c'è da vedere. Una panoramica dei programmi in onda stasera sui canali in chiaro. Da Mediaset a Rai e La7, ecco cosa scegliere.

"Un cuore due destini", ore 21.15 su Rai 1

“Un cuore due destini” è una miniserie thriller franco-belga di tre puntate (due episodi ciascuna), in prima visione assoluta su Rai 1. Questa sera andrà in onda la seconda puntata (episodi 3 e 4). Nei sei episodi diretti da Frank Van Passel si affrontano temi delicati come la donazione di organi, l'adozione o la violenza contro le donne. Ma anche l’identità e l’importanza dei legami familiari.

La trama è questa: dopo l’intervento che le ha permesso di vivere grazie ad un trapianto di cuore, Florence sente una forte connessione con la sua donatrice, tanto che inizia le ricerche per sapere di più su di lei e scopre che si tratta di una giovane belga, deceduta in un misterioso incidente d’auto…

In questa seconda puntata (episodi 3+4) Simon, dopo aver scoperto che Ana era incinta, con l’aiuto di Florence riesce a rintracciare Jan, l’ex ragazzo. Nel frattempo, Zoé, figlia adottiva di Florence, riesce a farsi invitare ad una festa da Hugo e Max, due surfisti della zona che però le chiedono di comprare della droga per loro, proprio da Jan. Nel cast: Claire Keim, Kevin Janssens, Pierre François Martin-Laval, Lynn Van Royen, Jessyrielle Massengo, Boris Van Severen.

"C.S.I. Vegas" (episodi 2x20 e 2x21), a partire dalle 21.25 su Rai 2

Ultimo doppio appuntamento con la seconda stagione "C.S.I. Vegas", serie tv poliziesca americana in replica ogni martedì in prima serata su Rai 2.

Nel penultimo episodio intitolato “Sangue e pistacchio” (2x20), gli investigatori si devono occupare dell’omicidio di Ned Kirby, il meteorologo di un emittente locale. Il corpo dell'uomo viene ritrovato all'interno di una fabbrica ricoperto di gusci di pistacchio. Le prime indagini convergono sul suo ambiente di lavoro, particolarmente competitivo, e sulle aspirazioni giornalistiche "da scoop" della vittima.

Nell'episodio finale “Le ultime parole”(2X21), accade che Jeanette - madre di Folsom - viene uccisa perché coinvolta in un traffico di droga. Josh è escluso dalle indagini, ma non per questo si ferma. Paga la cauzione a Trey e insieme rapiscono un uomo, Kahn, che suppongono possa sapere qualcosa dell’omicidio di Jeanette. Intanto in laboratorio proseguono in una corsa contro il tempo le analisi sugli oggetti rinvenuti sulla scena del crimine, ma Beau senza Josh fatica a venirne a capo...

"Filorosso", ore 21.20 su Rai 3

Secondo appuntamento in prima serata su Rai 3 con il talk “Filorosso”. Manuela Moreno racconta l’estate del nostro Paese davanti alle sfide economiche e sociali, ai grandi appuntamenti culturali, agli scenari internazionali.

Ospiti d’eccezione di questa puntata: Antonio Padellaro, giornalista del Fatto Quotidiano; Alessandro Campi, politologo; Agnese Pini, direttrice Qn; Chiara Appendino, deputata Movimento 5s; Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera Dei Deputati; Anna Maria Giannini, psicologa; Daniele Mencarelli, scrittore e sceneggiatore; Vladimir Luxuria, scrittrice, opinionista, ex parlamentare; Tiziana Ferrario, giornalista; Marino Niola, antropologo; Antonella Viola, immunologa; Giovanna Botteri, giornalista corrispondente Rai. E per cominciare, una sorpresa di Jovanotti.



"Delitti ai Caraibi" (episodi 1x03 e 1x04), a partire dalle 21.25 su Rete 4

In prima serata su Rete 4, nuovo doppio appuntamento con «Delitti ai Caraibi», serie tv poliziesca ambientata nelle Antille francesi. Ideata da Stéphane Kappes per France 2, la serie vede protagonista la comandante della Police Nationale, Mélissa Sainte-Rose, originaria della Martinica, che viene trasferita dalla Francia continentale a Fort-de-France, dove arriva con i due figli adolescenti. Questa sera andranno in onda gli episodi 3 e 4 della prima stagione.

Nell'episodio "Una nuova vita in Martinica" (1x03), una donna viene trovata morta nella Forêt de Reculée.

Poco prima che Gaëlle la conduca sulla scena del crimine, Mélissa è nella libreria centrale e l'insegnante di Lucas le offre un dizionario francese-creolo. Sul luogo della tragedia, viene ritrovato il cellulare della vittima e la chiave del bungalow in cui si trovava in un centro vacanze. L'identificazione dovrebbe essere semplice. D'altronde le circostanze dell'omicidio non mancano di incuriosire gli inquirenti. La defunta porta dei graffi sulla schiena, rievocando una leggenda locale, quella dei "dorlis", gli spiriti della foresta...

Nell'espisodio successivo, intitolato "Influencer" (1x04), Durante la registrazione di un tutorial di bellezza da condividere con la sua comunità, una giovane donna sente raffiche di spari. Mélissa, che cerca di calmare le tensioni tra Chloe e Lucas, viene chiamata sulla scena del crimine. Un giovane ha avuto una caduta fatale da una sala di montaggio, dove stava girando video che hanno accumulato molte visualizzazioni. Era lui quello che era già stato preso di mira durante la sparatoria, avvenuta qualche mese prima…

"Ti presento Sofia", ore 21.20 Canale 5

In prima serata su Canale 5 spazio al film "Ti presento Sofia", remake datato 2018 di una commedia argentina, diretto da Guido Chiesa con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti.



Il protagonista del film è Gabriele, ex musicista rock ora negoziante di strumenti musicali.Divorziato è un papà premuroso e concentrato esclusivamente sulla figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance di instaurare una nuova relazione. La situazione cambia quando nella vita di Gabriele ripiomba Mara (Micaela Ramazzotti), un'amica che non vede da anni, nel frattempo diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non non vuole avere figli e detesta i bambini. Travolto dalla passione, l'uomo nega l'esistenza di Sofia. Da quel momento le giornate di Gabriele saranno un susseguirsi di assurde e rocambolesche manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara, e viceversa.

“Radio Norba Cornetto Battiti Live", ore 21.20 su Italia 1

Dopo gli ascolti record dell’esordio, torna stasera su Italia 1 “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio.



Nella seconda serata si alterneranno sul palco: Fedez, Annalisa, Articolo 31, Elettra Lamborghini, Ernia, Bresh, Francesco Renga, Nek, Federico Rossi, Francesca Michielin, Gabry Ponte, Gaia, Gianmaria, Il Pagante, Federica, Wax, Levante, LP, Piero Pelù e Alborosie, Rocco Hunt, Mr Rain, Sangiovanni e Wayne.



I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni "on the road" da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa Elodie e Marco Mengoni da Giovinazzo e i The Kolors da Vieste.

"In Onda - estate", ore 20.35 su La7

In prima serata su La7 spazio a "In Onda - estate", consueto approfondimento serale dei temi di attualità del giorno con Marianna Aprile e Luca Telese, orma i giunto alla 21esima edizione.