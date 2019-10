Stasera in tv, 10 ottobre: dalla fiction Un passo dal cielo al progrmma Le Iene Show

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi giovedì 10 ottobre: dalla fiction targata Rai1 Un passo dal cielo, passando per il programma di Italia1 Le Iene Show, fino all'intervista esclusiva in onda su NOVE a Pietro Maso: Io ho ucciso.

Pietro Maso: «Volevo stupire a tutti i costi, per questo ho ucciso i miei genitori»

Le Iene, "i furbetti della raccolta dei rifiuti" fanno infuriare il web



Rai1, ore: 21:25: Un passo dal cielo - I figli di Deva (Fiction)

L’omicidio di una donna di Deva tornata a San Candido per cercare suo figlio mette a dura prova Francesco che, proprio come lei, sta cercando il suo bambino. Le indagini portano alla luce diversi segreti relativi anche sul passato di Isabella e di sua madre. Nel frattempo, Vincenzo avrà un drammatico confronto con Eva, che aprirà nuovi scenari per la loro famiglia...





Rai2, ore: 21:20: Maledetti amici miei (Show)

Uno show televisivo - prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi - in cui l'anima è il racconto che, sulle fondamenta della grande confidenza e del feeling tra i quattro protagonisti, mette in scena ogni sera uno spettacolo diverso, capace di ricreare quella magica atmosfera della commedia all'italiana (il titolo è un omaggio al film di Monicelli), fatta di storie, aneddoti e confessioni raccolte in 35 anni di vita e amicizia spietata





Rai3, ore: 20:50: Calcio - Qualificazioni Europei U21 - Irlanda Vs Italia (Calcio)

Il ct. dell’Italia Nicolato dovrebbe proporre il consueto 4-3-3 con alcune novità rispetto al match d’esordio contro il Lussemburgo. In attacco dovrebbe essere schierata la coppia “inglese” composta Keane e Cutroni. In mezzo al campo spazio dal primo munito all’estro di Tonali.

Il Presidente @gagravina commenta la nuova maglia #Renaissance: “Il verde simboleggia il grande lavoro che stiamo facendo con i giovani. Vogliamo celebrare il rinascimento del calcio italiano con un colore che non sostituisce l’azzurro, ma lo rende ancora più luminoso” pic.twitter.com/16mQbZnpue — FIGC (@FIGC) 7 ottobre 2019



Canale5, ore: 21:20: Eurogames (Show)

Vedremo 6 squadre,ognuna rappresentante una nazione,che si sfideranno in prove di abilità.E' una versione rivisitata e rinnovata dello storico Giochi senza frontiere.





Italia1, ore: 21:20: Le Iene Show (Show)

Programma di approfondimento e di attuailtà che propone inchieste e reportage facendo uso di uno stile irriverente e satirico.



STASERA A #LEIENE CON @Giulio_Golia

9 colpi di pistola mentre guidava per andare a casa, e ancora oggi non si sa chi sia l’assassino che ha premuto il grilletto ⬇️https://t.co/O4U5vZdpss — Le Iene (@redazioneiene) 10 ottobre 2019



Rete4, ore: 21:25: Dritto e rovescio (Approfondimento)

Torna l'appuntamento con l'approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l'attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.



Torna questa sera #DrittoeRovescio!

Partiremo con Del Debbio e @vfeltri: una “scorribanda” dei due giornalisti sui recenti temi politici!

Poi nuova Finanziaria e correlazione (esiste?) tra immigrazione irregolare e criminalità!

Ci vediamo alle 21.25 su @rete4! @QuiMediaset_it pic.twitter.com/1T6yYxRiq5 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) 10 ottobre 2019



Rai Movie, ore: 21:10: Via dalla pazza folla (Film)

La bellissima e determinata Bathsheba Everdene ha tre pretendenti: il fattore Gabriel Oak, il sergente affascinante Frank Troy ed il maturo e comprensivo William Boldwood. La giovane è in grado di sostenersi da sola e, a causa del proprio carattere indipendente, sceglie di condurre un'esistenza secondo le proprie regole e non quelle determinate dalla società che la vorrebbero sposata a tutti i costi.



IRIS, ore: 20:59: Una 44 magnum per l'ispettore Callaghan (Film)

Un tenente di polizia dai metodi sbrigativi sospetta che gli autori di un assassinio, effettuato a scopi politici, si trovino tra gli agenti.



TV8, ore: 21:15: Harry ti presento Sally (Film)

La relazione tra Harry e Sally, conosciutisi casualmente ai tempi dell'università durante un viaggio terribile per entrambi, si evolve nel corso degli anni, sebbene l'uomo sia convinto che non possa esistere amicizia tra un uomo e una donna.



NOVE, ore: 21:25: Pietro Maso - Io ho ucciso (Inchiesta)

Il punto di vista di “Io ho ucciso” resta sempre imparziale, senza giudizi, mosso soltanto dalla volontà di capire cosa può accadere nella testa di un uomo, di un ragazzo, di un figlio, che compie un atto così estremo. L’arco narrativo coperto dal documentario andrà dagli anni e dai mesi precedenti l’omicidio - aprendo uno squarcio sulla superficie luccicante degli anni ’80 appena trascorsi - fino ad oggi. Con il contributo della giornalista Raffaella Regoli, autrice de “Il male ero io” (2013), l’unica biografia autorizzata di Pietro Maso, della psicologa Vera Slepoj, del giornalista Gian Antonio Stella, e le testimonianze e il contrappunto di giornalisti, magistrati, avvocati e testimoni dell’epoca.



cielo, ore: 21:20: Monolith (Film)

Rimasta bloccata nel deserto in seguito a un incidente automobilistico, una donna deve riuscire a salvare la vita del proprio figlio, chiuso all'interno di una vettura blindata, impossibile da aprire.



La7, ore: 21:15: Piazzapulita (Attualita')

Il programma di approfondimento politico con ospiti in studio ed in collegamento condotto da Corrado Formigli.



