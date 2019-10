Stasera in tv, 25 ottobre: dal programma Tale e quale Show al talent MasterChef Italia

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi venerdì 25 ottobre: dal programma Tale e quale Show in onda su Rai1, passando per il film Confusi e felici su Rai2, fino al talent ​MasterChef Italia in prima serata sul NOVE.

Rai1, ore: 21:25: Tale e quale Show (Show)

Competizione tra diversi personaggi famosi pronti a sfidarsi trasformandosi in un'icona musicale diversa, grazie all'aiuto di una squadra di coach che aiuterà loro a perfezionare ballo, canto e recitazione.



Sydney chiede aiuto a sua sorella Nell per risolvere un caso che riguarda Andre Martinez, un tenente del Dipartimento del la Difesa, suo ex compagno di scuola...

Rai3, ore: 21:20: Confusi e felici (Film)

Uno psicanalista scopre di avere una malattia molto grave destinata a portarlo verso la cecità in poco tempo. Lo psicanalista cade quindi in una profonda depressione, dalla quale riesce ad uscire solo riscoprendo il contatto umano. Sono proprio i suoi pazienti ad offrirgli tale possibilità, mentre lo accompagnano ad effettuare un'importante operazione.

Rai4, ore: 21:10: Terminator (Film)

Un cyborg proveniente dal 2029 fa il proprio arrivo a Los Angeles per uccidere Sarah Connor, destinata a diventare madre del futuro capo della resistenza umana in un mondo governato da robot.

Canale5, ore: 21:23: L'isola di pietro 3 (Miniserie)

Mentre Elena e Caterina rientrano da Huston, dove la ragazza ha subito un'operazione agli occhi, dall'esito ancora incerto, Pietro (G. Morandi) salva una neonata da un incendio. Durante le indagini per ritrovare la madre della bambina e capire chi abbia appiccato le fiamme, Elena deve fare i conti con un lutto che non vuole affrontare e un nuovo Vicequestore, molto diverso da lei. Nel frattempo Caterina stenta a capire l'atteggiamento incostante di Diego. Il ragazzo sembra, infatti, nascondere un grande segreto.

Italia1, ore: 21:20: Ghost Rider - Spirito di vendetta (Film)

Contattato da una setta, Johnny Blaze è costretto a far ricorso all'incontrollabile potere del suo alter ego Ghost Rider per salvare la vita a Danny.

canale20, ore: 21:05: Knock knock (Film)

Evan Webber è un architetto felicemente sposato con Karen, un'artista di successo. La donna, per il fine settimana della festa del papà, parte con i figli per una gita sulla spiaggia. L'uomo, rimasto solo nella sua bellissima casa di lusso, lavora ad un progetto. Quella stessa sera, alla sua porta bussano due donne, Genesis e Bell.



Rete4, ore: 21:25: Quarto grado (Inchieste)

Un vulcano sotterraneo esplode scatenando un fiume di lava incandescente dal sottosuolo. Un ufficiale della Protezione Civile guida i soccorsi con l'aiuto di una sismologa.

IRIS, ore: 21:00: A rischio della vita (Film)

Un gruppo di terroristi, guidati da un ex agente dei servizi segreti, approfitta della finale del campionato americano di hockey su ghiaccio per disseminare con una serie di bombe la Civic Arena di Pittsburgh.

Tv8, ore: 21:30: MasterChef Italia (TalentShow)

La trasmissione vede susseguirsi una serie di prove in cui i concorrenti devono dimostrare le proprie abilità in campo culinario. Queste comprendono conoscenza dei prodotti edibili, eccezionale inventiva e padronanza delle diverse cotture o ricette; inoltre si richiede capacità di adattamento in diverse situazioni, tattica nel gioco e carisma umano.



Maurizio Crozza e le sue imitazioni irresistibili: un esempio di grande satira italiana. Negli sketch di questo spettacolo, il comico genovese ripropone personaggi vecchi e nuovi, tra cui Maurizio Belpietro, il senatore Razzi, e tanti altri.Solal (Jonathan Rhys Meyers), un diplomatico di estrazione povera, si innamora perdutamente di Ariane (Natalia Vodianova), ricca e viziata aristocratica, nonostante lei sia la moglie del collega Adrien (Ed Stoppard), un uomo schiavo della sua smania di far carriera e raggiungere una posizione che lo riscatti agli occhi della società. In un primo momento, Solal cerca di reprimere i suoi sentimenti ma poi, vedendoli ricambiati, fugge insieme alla donna. Ben presto, però, esauritasi l'iniziale passione, entrambi faranno i conti con la differente idea che hanno dell'amore, etereo per Solal e molto più immediato e fisico per Ariane.



La7, ore: 21:15: Propaganda Live (Approfondimento)

Il programma condotto da Diego Bianchi 'Zoro'. Ospiti fissi del programma: Marco Damilano, Francesca Schianchi e Marco 'Makkox' D'Ambrosio.



