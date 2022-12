Stasera in tv, The Batman su Sky Cinema: cast, trama e curiosità del film di Matt Reeves con Robert Pattinson e Zoë Kravitz

Stasera in tv, martedì 6 dicembre su Sky Cinema alle 21.15 andrà in onda The Batman il film di genere fantasy, noir, azione del 2022, diretto da Matt Reeves. La pellicola che fa parte dell’universo cinematografico DC, è basata sul noto personaggio della DC Comics.

Stasera in tv, su Sky Cinema The Batman: la trama

Bruce Wayne, alias Batman, combatte la criminalità e la corruzione a Gotham City già da due anni, ma si può fidare di pochissime persone visto che la corruzione è arrivata anche ai vertici della politica. Quando un killer prende di mira l'élite di Gotham lasciando una serie di indizi criptici, Batman indaga nell'oscurità della città e nel suo cammino incrocia Selina Kyle (Catwoman), Oswald Cobblepot (il Pinguino), Edward Nashton, (l'Enigmista) e il boss della mala Carmine Falcone. Vicino alla soluzione Batman si trova costretto a stringere nuove alleanze per smascherare il colpevole ed eliminare la corruzione da Gotham City. La lotta del protagonista è mossa dalla voglia di esaudire il sogno di suo padre, ucciso insieme alla madre quando l’eroe mascherato non era che un bambino, per mano di un delinquente comune. Bruce Wayne, dopo un lungo percorso di ricerca personale, ha deciso di mettere al servizio di Gotham le proprie risorse finanziare e la propria forza, celandosi dietro la figura dell’Uomo Pipistrello e spendendosi senza risparmiarsi, fino allo sfinimento fisico e psicologico. L'eroe ha pochi alleati, ovvero Alfred Pennyworth, il suo maggiordomo e più stretto collaboratore, e James Gordon, tenente della polizia di Gotham la quale al suo interno spesso è divisa nei confronti del Cavaliere Oscuro, Batman è l’ultimo riferimento per i cittadini contro il malaffare, che da sempre dilaga in ogni ambito sociale della metropoli. Così, l’eroe è spesso identificato come figura di riscatto e vendetta, ma non come un pacificatore.

Le conclusioni alle quali arriverà porteranno Bruce a scoprire qualcosa di assolutamente sorprendente sulla propria famiglia e sul proprio passato: per questo dovrà necessariamente stringere nuove intese, unica strada per smascherare la minaccia rappresentata dall’Enigmista, e liberare Gotham da chi intende distruggerla.

Curiosità

La prima curiosità che forse non tutti sapevano è che The Batman è che il film porta sul grande schermo un nuovo Batman, più giovane e scollegato da quello visto negli altri film, tra i quali Suicide Squad e Justice League. L’intento del regista, infatti, è quello di raccontare la storia concentrandosi in particolar modo sulle doti investigative di Bruce Wayne. Inoltre i titolo di lavorazione del film era un altro non The Batman. Il titolo provvisorio del film, infatti, era Vengeance, letteralmente Vendetta. Per quanto riguarda la colonna sonora, invece, Matt Reeves ha deciso di lavorare con Michael Giacchino, con il quale aveva già collaborato in passato per altri film, tra i quali The War – Il pianeta delle scimmie e Blood Story.

Cast

Il cast del film di Matt Reeves come attori ha Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Jayme Lawson, Con O'Neill, Max Carver, Mark Killeen, Barry Keoghan.