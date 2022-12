Stasera in tv, lunedì 19 dicembre "Un bacio prima di Natale" su Rai 2: cast e trama della commedia romantica di Jeff Beesley

Stasera in tv, lunedì 19 dicembre, alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda la commedia romantica “Un bacio prima di Natale”.

Le Mans '66 - La grande sfida, stasera in tv su Rai 1 la rivalità tra Ford e Ferrari: cast, trama e curiosità del film con Matt Damon e Christian Bale

Stasera in tv, Un bacio prima di Natale: la trama

La trama - Ethan Holt, dirigente nel settore immobiliare, è sposato e padre di due adolescenti. Alla Vigilia di Natale scopre che non otterrà una promozione, perché il suo modo di condurre gli affari è stato giudicato troppo corretto dai suoi superiori. A sollevare Ethan dalle sue frustrazioni c'è però la magia del Natale: il suo desiderio di una vita diversa si concretizza, facendolo svegliare in un mondo totalmente diverso. Non è più sposato a sua moglie Joyce, non ha due figli, ed è il numero uno della sua azienda. Se rivuole indietro la sua vita dovrà provare a Joyce che l'uomo della sua vita è lui. Ma c'è tempo solo fino a Natale…

Ambulance arriva su Sky, stasera in tv alle 21.15 (per la prima volta) il film d'azione di Michael Bay con Jake Gyllenhaal: trama e cast

Il cast

«La vita è fatta delle nostre scelte» è il claim di questo tv movie: il classico tema natalizio di un'altra identità possibile ha dato vita a grandi classici come «La vita è meravigliosa» di Frank Capra o «The Family Man», con Nicholas Cage. Un bacio prima di Natale, di Jeff Beesley, interpreta in modo originale la trama legata al collaudato escamotage, grazie a un volenteroso lavoro di sceneggiatura e recitazione, e alla presenza di James Denton e Teri Hatcher, attori molto amati dal pubblico di «Desperate Housewives».

La regia è di Jeff Beesley. Il cast è composto da James Denton, Teri Hatcher, Marilu Henner, Rod Wilson, John B. Lowe, Carson Kroeker, Sophia Bachart, April Blackbird, Gino Anania, Sharon Bajer, Aaron Hughes, Hazel Wallace, Chelsey Mark.