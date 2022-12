Stasera in tv, su Sky Cinema Uno Biancaneve: cast e trama del film con Julia Roberts

Stasera in tv, domenica 18 dicembre, su Sky Cinema Uno alle 21.15 verrà mandato in onda il film Biancaneve, nella versione live action del 2012 con Lily Collings e Julia Roberts con la regia di Tarsem Singh. Il film ispirato alla fiaba originale Biancaneve e i Sette Nani dei fratelli Grimm,non ha alcun legame con Disney.

Stasera in tv, Biancaneve: la trama

Tutti, o quasi, conoscono Biancaneve dei Fratelli Grimm. Biancaneve ha una nuova matrigna, definita la piu' bella del reame, la Regina Clementianna. La donna, esperta di magia nera, uccide il marito per impossessarsi del regno. La regina Clementianna cambia tutte le regole e riempie il popolo di tasse dicendo che sono necessarie per proteggerli da un mostro ma in realtà sperpera tutto in balli e feste. La regina ha segregato Biancaneve gelosa della sua bellezza. La protagonista però il giorno dei suoi 18 anni riesce a uscire dalla "prigionia" e vede con i suoi occhi le condizioni in cui versa il regno e così incontra i 7 nani e il principe Alcott. La Regina organizza una festa per il principe e Biancaneve si infiltra per cercare di convincerlo ad aiutarla a salvare il regno ma viene catturata e portata nel bosco. Il film si movimenta con i perfidi piani della regina per uccidere la figliastra che verrà salvata dallo scudiero che si unisce ai nani dando vita a una sorta di ribellione. Quando ritrova il principe ormai dalla parte della regina, Biancaneve lo sconfigge. Ma la svolta e l’amore è ormai dietro l’angolo.

Il cast

Lily Collins: Biancaneve

Julia Roberts: La regina Cattiva / Specchio Magico

Armie Hammer: Principe Andrew Alcott

Nathan Lane: Brighton

Sean Bean: Il re

Mare Winningham: La panettiera

Margaret Michael Lerner: Il barone

Robert Emms: Renbock

Mark Povinelli: Mezzapinta

Danny Woodburn: Grimm J

ordan Prentice: Napoleone

Ronald Lee Clark: Risata S

ebastian Saraceno: Lupo

Martin Klebba: Macellaio