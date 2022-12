Stasera in tv, venerdì 16 dicembre "Nonno questa volta è guerra" su Sky Family: trama della commedia con Robert De Niro e Uma Thurman

Stasera in tv, venerdì 16 dicembre, su Sky Family alle 21 va in onda “Nonno questa volta è guerra” . La commedia è del 2020 ed è diretta da Tim Hill con Robert De Niro e Uma Thurman e Oakes Fegley.



La trama: Peter è un adolescente di 10 anni che, all'arrivo nel nonno Ed in casa sua, si vede costretto per decisione dei suoi genitori a trasferirsi in soffitta per lasciare la sua stanza a suo nonno. Uno spostamento che al ragazzo non va proprio giù e tenta in ogni modo di sfrattare il povero nonno, che tanto sciocco ed ingenuo non è. Con l'aiuto dei suoi amici, Peter farà di tutto per riprendersi la camera e non esiterà a usare qualsiasi mezzo possa rivelarsi utile. Il nonno Ed, però, non ha alcuna intenzione di mollare e, inaspettatamente, contrattacca, dando il via a una guerra familiare senza esclusione di colpi.

De Niro show

Protagonista principale è Robert De Niro. Abituato al ruolo del nonno (da Ti presento i miei a Nonno scatenato), De Niro interpreta Ed. Ha ricordato il produttore Marvin Peart: «Avevamo la sensazione che De Niro fosse l'unico in grado di impersonare Ed. Se avesse rifiutato, molto probabilmente non avremmo fatto il film: non abbiamo mai preso in considerazione l'idea di contattare qualche altro attore, non avevamo un piano di riserva. Il personaggio sembrava costruito su misura per De Niro ma non è stato facile convincerlo. I troppi impegni, qualche dubbio sul progetto e un budget ridotto (siamo una piccola società indipendente) lo rendevano titubante ma alla fine ha cambiato idea e ha accettato la parte del nonno in guerra con il nipote Peter»