Stasera in tv, venerdì 16 dicembre “Con l'aiuto del cielo”: anticipazioni e trama dell'ultima puntata della serie franco-belga

Stasera in tv, venerdì 16 dicembre, su Canale 5 alle 21.20 andrà in onda l'ultima puntata della serie tv Con l’aiuto del cielo. Sabrina Ouazani e Mathieu Spinosi (la poliziotta e il novizio) tornano (di venerdì e non di martedì) per il loro ultimo appuntamento settimanale e per chiudere la mini serie franco-belga che mette al centro due protagonisti che piu' diversi non si può.

Stasera in tv, ultimo episodio de Con l'aiuto del cielo

Il 33enne seminarista e la giovane capitana si trovano di nuovo a risolvere un complicato d'omicidio. Tassello dopo tassello i due scoprono anche di avere molte cose in comune. Nel quarto e ultimo episodio dal titolo Un lungo cammino, Eric Massol, proprietario di un cottage sulla strada per Compostela, viene trovato assassinato. I sei escursionisti che hanno dormito al rifugio non hanno nulla a che fare con questa morte a priori. Ma Elli Taleb (la poliziotta atea) chiede a Frate Clément (il novizio) di accompagnarli in Valmagne.

Le anticipazioni

Clément osserva il gruppo e nota uno strano comportamento. Elli invece si interessa alla nuora di Massol, con la quale lui andava molto d’accordo, mentre fa una scoperta che destabilizza il ricordo ideale dei suoi genitori, morti 15 anni prima, che ha conservato fino a quel momento.