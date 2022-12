Stasera in tv, giovedì 15 dicembre su Canale 20 "Kill Bill Volume II": cast e trama del film di Tarantino con Uma Thurman

Stasera in tv, 15 dicembre, va in onda Kill Bill:Volume 2 su Canale 20 alle 21.05. Film d'azione/thriller diretto da Quentin Tarantino. La pellicola, del 2004 con Uma Thurman nei panni di Beatrix Kido alias "The Bride" la sposa in cerca di vendetta. Kill Bill: Volume 2 è stato scritto e diretto da Quentin Tarantino e oltre che da Uma Thurman è stato interpretato anche da David Carradine, Michael Madsen, Daryl Hannah, Gordon Liu, Michael Parks e Perla Haney-Jardine, quest'ultimo nella sua prima apparizione cinematografica.

Kill Bill Volume 2 stasera su canale 20: la trama

Allerta spoiler. Kill Bill volume 2 come si evince dal titolo è la trama del primo capitolo uscito nel 2003. La Sposa continua a compiere la sua vendetta: dopo aver ucciso le prime due ex compagne della lista, Vernita Green e O-Ren Ishii, si mette sulle tracce di Elle Driver e di Budd, lasciando per ultimo Bill. Ma la situazione si complica quando la Sposa viene a sapere che sua figlia, che lei pensava morta, e' sopravvissuta al massacro della chiesa. Il Volume 2 è svincolato anche stilisticamente dall'iperrealismo fumettistico che ammantava il primo capitolo.

