Stasera in tv, mercoledì 14 dicembre su Canale 5 “Il giardino segreto”: cast e trama del film con Colin Firth e Julie Walters

Stasera in tv, 14 dicembre, va in onda Il giardino segreto su Canale 5 alle 21.40, film di d'avventura/fantasy diretto da Marc Munden. La pellicola, del 2020 con Colin Firth e Julie Walters è l'adattamento cinematografico del classico letterario per ragazzi di Frances Hodgson Burnett prodotto da David Heyman.

Il giardino segreto, stasera in tv su Canale 5

La storia, ambietata in inghilterra nel 1947 narra della storia di Mary. Quando tutti i membri della sua famiglia muoiono a causa dell’epidemia di colera, la piccola Mary, una ragazzina di 10 anni estremamente viziata, ritorna in Inghilterra. Mandata a vivere a Misselthwaite, dimora dello Yorkshire, con lo zio Archibald Craven e la signora Medlock, Mary fa amicizia con Colin, suo cugino, immobilizzato da una malattia. Insieme, i due bambini scoprono che nell’antica villa si cela un giardino segreto, chiuso a chiave per volontà del padrone di casa. I piccoli protagonisti cercano di esplorarlo con la speranza di guarire il male di Colin.

La trama

Insieme questi due bambini traumatizzati si guariscono a vicenda attraverso la scoperta di un meraviglioso giardino segreto, perduto nel parco del Misselthwaite Manor. Un luogo magico di avventura che cambierà per sempre la loro vita. L’ambientazione del giardino è stata riprodotta a Bodnant Garden, location del Galles, e all’Iford Manord nel Wiltshire.

Il cast

Dixie Egerickx (Mary Lennox), Colin Firth (Lord Archibald Craven), Julie Walters (signora Medlock), Edan Hayhurts (Colin Craven), Amir Wilson (Dickon), Jemma Powell (Grace), Maeve Dermody (Alice), Rupert Young (Marcus), Anne Lacey (signora Pitcher).