Stasera in tv, mercoledì 11 agosto su Rai 3 «Un figlio all'improvviso»: divertente commedia francese

Mercoledì 11 Agosto 2021, 15:33

Stasera in tv, mercoledì 11 agosto, andrà in onda su Rai 3 alle 21:25 il film «Un figlio all'improvviso» del 2017. Adattamento della commedia teatrale di Sebastien Thiery, anche regista del film (con Vincent Lobelle) e autore della sceneggiatura, vede nel cast Christian Clavier come protagonista. In Italia l’incasso è stato di 70 mila euro, 5 milioni di euro invece ottenuti in Francia.

Mediaset dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: «Ora puntiamo alle famiglie»

La trama

André e Laurence vengono approcciati al supermercato da uno strano giovane che ruba loro il carrello della spesa e una volta rientrati a casa se lo trovano nuovamente tra i piedi. Il ragazzo è sordo e parla in maniera incomprensibile, tuttavia, ciò che risulta chiaro fin dal principio è che si rivolge a entrambi chiamandoli mamma e papà. La coppia, che non ha mai avuto figli, non sa come affrontare la situazione; se Laurence riscopre un sentimento di maternità sopito, Andé proprio non ne vuole sapere.