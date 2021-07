Stasera in tv giovedì 15 luglio su Italia 1, «Fast and the Furious: Tokyo Drift»: curiosità e trama del film

Giovedì 15 Luglio 2021, 13:33

Stasera in tv giovedì 15 luglio andrà in onda su Italia 1 alle 21.20 il film «Fast and Furious: Tokyo Drift» del 2006, diretto da Justin Lin, e della durata di 104 minuti. È il terzo capitolo della saga Fast and Furious. Sebbene sia uscito nel 2006, l'ordine temporale della serie vuole che gli eventi di Tokyo Drift siano accaduti dopo Fast & Furious 6, del 2013.

La trama

Studente con la passione per le auto finisce nei guai a causa di una corsa, disperata la madre lo manda in Giappone dal padre. Una volta li si scontrerà con uno della mafia locale campione di corse clandestine.Nazione: USA.

Curiosità

Le «derapate» nel film sono state eseguite da autisti professionisti. Come riportato in una recente Sport Compact Car, Rhys Millen, suo padre Rod e una manciata di altri famosi piloti di rally e drifting hanno costantemente eseguito sequenze di drift per il film. Oltre 100 auto sono state distrutte o distrutte durante le riprese di questo film. Toyo ha donato 4.000 pneumatici per il film. Ne è stata utilizzata circa la metà. Anche Rays Engineering ha donato le sue 170 ruote Volk Racing.

