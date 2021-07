Stasera in tv giovedì 29 luglio su Rete 4 «Duro da uccidere»: curiosità e trama del film con Steven Segal

Giovedì 29 Luglio 2021, 13:23

Stasera in tv, giovedì 29 luglio, andrà in onda su Rete4 alle 21:30 il film «Duro da uccidere» del 1990 della durata di 1h 30min. Con Steven Seagal, Kelly Le Brock, Bill Sadler, Frederick Coffin, Bonnie Burroughs, Andrew Block, Branscombe Richmond, Lou Beatty Jr., Zachary Rosencrantz, James Di Stefano, Dean Norris, Francesca P. Roberts, Charles Boswell.

La trama

In California un politico corrotto e i suoi scagnozzi sparano al detective di Los Angeles Mason Storm, lasciandolo in fin di vita. Presto però dovranno fare i conti con la realtà: Storm è un uomo duro da uccidere. Steven Seagal, uno dei più affascinanti interpreti di film d'azione, con questo thriller ha riscosso un successo di botteghino due volte superiore al suo film debutto Nico. Dopo sette anni trascorsi in coma, il detective Storm si risveglia con un solo scopo: la vendetta. Assistito da un'infermiera piena di attenzioni, si rimette in forma per poter finalmente dare libero sfogo alla sua incredibile maestria nelle arti marziali.

Curiosità

Steven Seagal e Kelly LeBrock erano sposati ai tempi del film. La pellicola si intitolava inizialmente Seven Year Storm ed era stata pubblicizzata con questo nome. La Warner Bros. ha in seguito deciso di intitolarlo Hard to Kill – Duro da uccidere per farlo sembrare un film d’azione più violento. Kelly Le Brock ai tempi si era ritirata dalle scene, ma prese parte al film per fare un favore al marito. L’iconica coda di cavallo di Steven Seagal è apparsa per la prima volta in questo film.

