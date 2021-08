Stasera in tv, venerdì 6 agosto su Rai 4 «Donnie Darko»: curiosità e trama del film con Jake Gyllenhaal

Venerdì 6 Agosto 2021, 14:29

Stasera in tv, venerdì 6 agosto, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Donnie Darko» del 2001. Primo lungometraggio diretto dal regista statunitense Richard Kelly. Tra i protagonisti Jena Malone, Jake Gyllenhaal e Drew Barrymore. Pellica thriller psicologica di fantascienza americana scritta da Richard Kelly e prodotta da Flower Films.

La trama

Stati Uniti, 1998. Una notte l’'adolescente Donnie Darko, interpretato da Jake Gyllenhaal, in preda a un attacco di sonnambulismo, esce dalla sua camera e si avventura per strada. Qui si imbatte in Frank, un coniglio gigantesco dallo sguardo demoniaco. L'’inquietante essere gli annuncia che il mondo finirà tra 28 giorni, 6 ore, 42 minuti e 12 secondi. Sogno, allucinazione o realtà? Ritornato a casa Donnie, già sufficientemente confuso, si ritrova con il motore di un jet precipitato, proprio durante la sua escursione notturna, nella sua camera da letto.

Curiosità

La pellicola sarebbe dovuta uscire nel 2001, ma, poi, in seguito all’11 settembre fu ritirata dalle sale. E’ grazie al passaparola tra i navigatori di internet che “Donnie Darko”, dopo circa 2 anni, ha potuto uscire allo scoperto.

Le riprese sono durate 28 giorni nell'estate del 2000, principalmente in California. La colonna sonora include una cover di «Mad World» dei Tears for Fears dei musicisti americani Gary Jules e Michael Andrews, che è andata al numero 1 della UK Singles Chart per tre settimane. Il film è stato presentato in anteprima il 19 gennaio 2001 al Sundance Film Festival, seguito da un'uscita cinematografica limitata il 26 ottobre.

