Stasera in tv, film, programmi e serie oggi domenica 2 luglio: TIM Summer Hits, Coach Carter, FBI: Most Wanted. Cosa vedere

Stasera in tv, domenica 1 luglio, cosa c'è da vedere. Una panoramica dei film e dei talk in onda stasera sui canali in chiaro. Da Mediaset a Rai e La7, ecco cosa scegliere.

"Scomparsa", ore 21.25 su Rai 1

La prima serata di Rai 1 ripropone "Scomparsa", fiction di una sola stagione diretta da Fabrizio Costa, uscita nel 2017 e già disponibile su RaiPlay. Repliche al via a partire da oggi (e per le prossime domeniche), con la messa in onda dei primi due episodi.

Nora Telese - interpretata da Vanessa Incontrada - è una psichiatra che si è trasferita da poco, insieme alla figlia adolescente Camilla, a San Benedetto del Tronto. La loro vita sembra scorrere serenamente, soprattutto per la ragazza che trova in Sonia, una compagna di liceo, un'amica unica e speciale. Un sabato di maggio quando le due ragazze si recano ad una festa e da quella sera le loro tracce si perdono. I loro telefonini sono irraggiungibili e sembrano essere scomparse nel nulla. La procura apre un fascicolo sulla loro vicenda. Ad affrontare l'indagine è il vice questore Giovanni Nemi, che si trova alle prese con un caso sempre più complesso.

“TIM Summer Hits” (seconda puntata), ore 21.00 su Rai 2

Secondo appuntamento con la grande musica di “TIM Summer Hits”, in onda domenica 2 luglio in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Andrea Delogu e Nek. Cast d'eccezione con Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Boomdabash, Bresh, Dargen D’Amico, Emma, Fabrizio Moro, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Guè Pequeno, Irama e Rkomi, LDA, Leo Gassman, Marco Mengoni e Elodie, Madame, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Rosa Chemical, Tananai e Tedua.

Dopo il grande successo riscontrato nella prima puntata, ancora una volta, sarà Roma a ospitare il palco della kermesse musicale, dove artisti nazionali e internazionali si alterneranno portando le loro ultime e già di successo novità discografiche.

Immancabili Gli Autogol che, con la loro presenza fissa nel backstage, proveranno a strappare alcune interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata. Nel corso della puntata, inoltre, diversi saranno i collegamenti con Ema Stokholma, direttamente dal box di Rai Radio 2.

"Kilimangiaro Estate - Il viaggio che verrà" (quinta puntata), ore 21.25 su Rai 3

Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Quinta puntata di "Kilimangiaro estate", uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana. Come sempre Camila Raznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d'eccezione, per esplorare, capire e divertire. Sei appuntamenti con nuovi documentari: dalla Polinesia alla Patagonia, dai Caraibi al deserto del Sahara. Non mancheranno i filmati dedicati all'Italia, ospiti d'eccezione, personalità di spicco del mondo della cultura, della scienza, dell'arte e della divulgazione. Accanto alla Raznovich ci saranno vecchi e nuovi compagni di viaggio che l'accompagneranno nel corso delle puntate.

"Baciato dalla fortuna", ore 21.25 su Rete 4

Su Rete 4 va in onda in prima serata "Baciato dalla fortuna", un film del 2011 diretto da Paolo Costella con un cast composto (tra gli altri) da Vincenzo Salemme, Asia Argento, Alessandro Gassmann, Elena Santarelli.

Narra la storia di Gaetano, vigile urbano napoletano trasferitosi al Nord, pieno di debiti e senza idee su come risarcire i creditori.

"Coach Carter", ore 21.20 su Canale 5

Nonostante tutto, non rinuncia a giocare al SuperEnalotto, con la combinazione che giocava sempre suo nonno. Un giorno, per aiutare l'amica piscoanalista, non riesce a giocare la schedina. Poi scopre che i suoi numeri fortunati erano usciti proprio quel giorno. Per la disperazione il vigile sviene e batte la testa. Quando si risveglia in ospedale, tutti credono che il vincitore del Superenalotto sia proprio lui.

In prima visione su Canale 5 arriva il film "Coach Carter" (2005), ispirato alla vera vita del coach di basket Ken Carter, diretto da Thomas Carter ed interpretato da Samuel Lee Jackson.



Ken Carter è un ex giocatore di basket che dopo il ritiro gestisce un negozio di articoli sportivi. Un giorno accetta l'offerta per allenare gli " Oilers " della Richmond High School, scuola nella quale ha mosso i primi passi. Nel suo primo giorno come allenatore, Carter capisce di avere a che fare con ragazzi difficili. Quinid consegna loro dei contratti con dei termini da stabilire: avere una buona media voti, stare ai primi banchi e presentarsi in giacca e cravatta alle partite. Ma alcuni non ci stanno.

"FBI: Most Wanted" (puntate 3x10 e 3x11), ore 21.20 su Italia 1

Torna l'appuntamento domenicale su Italia 1 con la terza stagione di "FBI: Most Wanted", serie tv poliziesca ideata da René Balcer e prodotta negli Stati Uniti dalla CBS, spin-off della serie "FBI". In onda questa sera gli episodi 3x10 e 3x11 (visibili anche on demand su Mediaset Infinity).

Nel primo (3x10), intitolato "L'incendiario", la squadra di Lacroix dà la caccia a un uomo che usa bombe incendiarie al napalm per colpire i suoi obiettivi. L’uomo è spinto da una vecchia storia di bullismo nell’esercito. Dopo la partenza di Tali per la scuola, per Jess e Sarah iniziano un nuovo capitolo della loro vita insieme.

Nel secondo (3x11), intitolato "Il cacciatore", Lacroix e compagni devono scoprire chi sia il responsabile dell’omicidio di due persone, uccise a sangue freddo e decapitate in circostanze diverse. Sembra che a muovere l’assassino sia - anche in questo caso - una storia di abusi subiti da piccolo.

"Una giornata particolare", ore 21.15 su La7

Torna in prima serata su La7 "Una giornata particolare", il format documentaristico del giornalista Aldo Cazzullo che accompagna i telespettatori in un viaggio all'interno di una giornata cruciale, vissuta da un determinato personaggio storico. In altre parole, un giorno che ha segnato o cambiato la storia dell'umanità. Le puntate sono trasmesse in replica e disponibili anche on demand su la7.it.

L'episodio di questa sera - il terzo di 6 totali della prima (e finora unica) edizione - racconterà della vita di San Francesco d'Assisi, il Santo che con la sua "regola" non cambiò per sempre solo la storia della Chiesa, ma del mondo intero.