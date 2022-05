Stasera in tv, oggi 26 maggio su Rai3: il docu-film di Veltroni «Quando c'era Berlinguer»

Stasera in tv, oggi giovedì 23 maggio su Rai3 in prima serata andrà in onda il docu-film di Walter Veltroni «Quando c'era Berlinguer». Materiale d'archivio e interviste su Enrico Berlinguer, con Giorgio Napolitano, Richard Gardner, Alberto Menichelli, Emanuele Macaluso, Alberto Franceschini, Eugenio Scalfari, Bianca Berlinguer, Jovanotti, Claudio Signorile, Aldo Tortorella, Arnaldo Forlani

La trama

Racconto della solitudine e del successo di Enrico Berlinguer durante gli anni da segretario del Pci, dal 1972 fino al momento della morte durante un comizio a Padova l'11 giugno 1984, attraverso gli occhi di un allora giovane Walter Veltroni. Agli inediti materiali di archivio, fanno da corollario le interviste ai protagonisti della politica (non solo italiana) come Napolitano e Gorbaciov e le immagini girate nei luoghi in Sardegna cari a Berlinguer.