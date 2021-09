Stasera in tv, Da Grande su Rai 1: le sorprese di Alessandro Cattelan per l'esordio su Rai1

Domenica 19 Settembre 2021, 12:57

Stasera in tv di domenica 19 settembre. Alessandro Cattelan il 19 Settembre debutta su Rai 1 con il suo nuovo show: Da Grande. Un varietà in due puntate in cui i protagonisti sono proprio gli adulti. Gli ospiti racconteranno come sono cambiati da quando avevano 20 anni tra momenti esilaranti e commoventi. Non mancheranno momenti di puro intrattenimento in cui Cattelan sarà un vero e proprio mattatore. Tra i nomi confermati nello show: Antonella Clerici, Carlo Conti e Luca Argentero. Ecco chi altro ci sarà Crediti foto: Kikapress, Ufficio stampa Rai Music: «Summer» from Bensound.com



