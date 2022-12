Stasera in tv, su Canale 5 "Con l'aiuto del cielo": trama della terza puntata della nuova serie di Mediaset

Stasera in tv, su Canale 5 alle 21.45 andrà in onda il terzo episodio di “Con l'aiuto del cielo” con Sabrina Ouazani e Mathieu Spinosi. Prendete una poliziotta ed un novizio cresciuto in un convento. Metteteci qualche indagine da risolvere, una vita privata turbolenta ed un mistero legato al passato, impastate tutto e otterrete Con l’aiuto del cielo, la nuova serie tv franco-belga proposta da Canale 5, che mette al centro due protagonisti che più diversi non si può.

Il terzo episodio della miniserie s’intitola Un miracolo inaspettato e si apre con l’omicidio di Nathalie Josserand, 45 anni, professoressa presso l’Università di Montpellier. Il corpo viene trovato in un anfiteatro con accanto un uomo che regge ancora l’arma del delitto e che quindi diventa presto il principale sospettato. Questi si chiama David Crosnier ed è l’ex-fidanzato trentacinquenne della donna, oltre che essere il suo assistente. Un caso che sembra semplice e il movente sarebbe quello passionale, ma le cose si complicano quando il Capitano Taleb scopre che Crosnier ha una relazione proprio con sua sorella Maryam. Taleb concentra le indagini sull’assistente affiancata dal Tenente Franck Gallois (Jérôme Robart), mentre la sorella difende l’uomo a spada tratta, compromettendo così il loro rapporto. Intanto Clément ha in mente un altro sospettato, il preside Stéphane Rocques, il quale sembra voler nascondere a tutti i costi un segreto, quale sarà?

Curiosità sulla mini serie

La serie “Con l'aiuto del cielo”, il quale titolo originale è Prière d’enquêter, ovvero “Si prega di indagare”, è ambientata in location molto suggestive, è stata infatti girata a Montpellier (da dove arriva la protagonista), Brissac, Roquedur, Saint-Julien-de-la-Nef, Sauve e Villeveyrac.

Cast e dove vederlo

Sabrina Ouazani: Capitano Elli Taleb

Mathieu Spinosi: Frate Clement

Jérôme Robart: Tenente Frank

Gallois Christian Rauth: Mathias

Myriam el Ghali-Lang: Bérénice

Siham Falhoune: Maryam

Kélia Millera: Noémie

Oltre che durante la messa in onda televisiva, la serie tv è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie