Stasera in Tv su Canale 5 “Una folle passione”: trama e curiosità del film con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper

“Una folle passione” è il film scelto da Canale 5 per stasera in tv. Diretto da Ross Katz, la pellicola, si ispira all’omonimo romanzo di Ron Rash dal titolo “Serena”. Protagonisti del dramma romantico sono Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Rhys Ifans.

Trama

Nel 1929 George Pemberton e la giovane moglie Serena si trasferiscono da Boston nelle montagne del North Carolina per dedicarsi al commercio di legname. In breve tempo costruiscono un piccolo impero e Serena dimostra di essere al pari del marito. Entrambi non esitano a uccidere o sconfiggere tutti coloro che provano a mettere un freno alle loro ambizioni. Quando però Serena resta incinta ma perde il bambino che aspetta scoprendo di non poterne avere altri, il suo amore per George diventa ossessivo e letale e si ripropone di uccidere Rachel, la giovane donna con cui George ha avuto un figlio prima del matrimonio, e di regolare a modo suo i conti in famiglia.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Matilda De Angelis con Nicole Kidman e Hugh Grant IL FILM Hunger Games, previsto un nuovo capitolo della saga MONDO Giornata mondiale del selfie

Alcune curiosità

È stata Jennifer Lawrence a suggerire Bradley Cooper per la parte del film: avevano lavorato insieme in precedenza a “Il lato positivo – Silver Linings Playbook” (2012), e sono andati così d’accordo che hanno parlato spesso di lavorare di nuovo insieme in futuro. Quando Lawrence ha letto la sceneggiatura di questo film, ha inviato una copia a Cooper e gli ha chiesto di recitare con lei.

Director David O. Russell looks back on Bradley Cooper and Jennifer Lawrence's surprise victory — and celebration. https://t.co/8q4yHOj9VN — Entertainment Weekly (@EW) November 23, 2020



Il progetto inizialmente era stato annunciato come diretto da Darren Aronofsky e interpretato da Angelina Jolie. Hanno entrambi abbandonato e sono stati sostituiti da Susanne Bier e Jennifer Lawrence.

Lady Gaga e Bradley Cooper vivono insieme a New York? L'indiscrezione fa impazzire i fan