Stasera in Tv su Canale 5 “The Winner Is”: ospiti e anticipazioni del talent condotto da Gerry Scotti

Stasera sabato 12 giugno, in prima serata su Canale 5 andrà in onda The Winner Is, il talent musicale condotto da Gerry Scotti A ogni puntata partecipano otto concorrenti che si sfidano in duelli interpretando dal vivo canzoni famose, italiane e non, supportati, comunque, dall'uso di strumenti elettronici di intonazione automatica. Come ogni gara, chi vince passa al turno successivo, mentre chi perde viene eliminato.

Ad aiutare i protagonisti in questa difficile decisione ci sono parenti e amici che seguono lo svolgersi della gara ed il presidente di giuria Rudy Zerbi che, con la schiettezza e l’esperienza in campo musicale che lo contraddistinguono cerca sempre di far riflettere sul proprio talento. Per tutti i partecipanti è importante avere una buona dose di obiettività ed autocritica, ma anche la forza psicologica per non cedere alla tentazione del denaro credendo in se stessi fino in fondo.

