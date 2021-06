Stasera in Tv, su Canale 5 “Grand Hotel - Intrighi e Passioni”: trama e anticipazioni della nuova serie tv

La serie tv spagnola "Grand Hotel - Intrighi e Passioni", creata e diretta da Ramon Campos e Gema R. Neira, debutta stasera su Canale 5. Si tratta di una serie in costume, realizzata tra il 2011 e il 2013, e arricchita da alcuni volti già noti, come Yon González, Pedro Alonso e Megan Montaner, che fonde insieme diversi generi: il drammatico, quello sentimentale e quello poliziesco.

APPROFONDIMENTI PROGRAMMI TV Stasera in Tv su Rai1 "Non sposate le mie figlie" THE END La Casa di Carta 5° stagione

Trama

La storia è ambientata nel 1905, e nell’immaginaria cittadina di Cantaloa, in Spagna. Julio Olmedo, un giovane uomo di umili origini, raggiunge il Grand Hotel per andare a trovare Cristina, la sorella minore, la quale lavora nella struttura alberghiera. Una volta messo piede nell'hotel, però, Julio viene informato del fatto che la consanguinea sembra essere svanita nel nulla da circa un mese: Cristina è stata licenziata, poiché sorpresa a rubare, e da quel momento nessuno l'ha più vista. Il ragazzo, così, decide di restare, determinato a scoprire la verità, ma sotto mentite spoglie: senza svelare a nessuno di essere il fratello dell'ex dipendente, si spaccia per un semplice cliente. Durante il soggiorno, l'Olmedo fa la conoscenza di Alicia, la figlia della proprietaria dell'albergo, nonché fidanzata del direttore dello stesso. Ben presto, il cuore del protagonista comincerà a battere all'impazzata per l'ereditiera e viceversa. I due investigheranno insieme, e porteranno in superficie gli oscuri segreti sepolti da tempo nella lussuosa struttura.

Sheda dei personaggi

- Julio Olmedo è l'eroe della serie televisiva. Il ragazzo proviene da una famiglia che non ha grandi possibilità economiche; tuttavia, egli è tanto indigente quanto ostinato, coraggioso ed intraprendente: è disposto a tutto pur di ritrovare la sorella. Julio è interpretato da Yon González, Francisco Gómez de Le ragazze del centralino, serie TV spagnola Netflix.

- Alicia Alarcón Aldecoa è la figlia della proprietaria dell'hotel, e la promessa sposa del direttore dello stesso. La bella ereditiera, la quale è la valorosa eroina, vedrà tutti i propri piani futuri andare in fumo nell'esatto momento in cui poserà gli occhi sul nuovo arrivato. Alicia è interpretata da Amaia Salamanca.

- Diego Murquía è il direttore dell'albergo ed il futuro marito di Alicia, quindi anche il futuro proprietario della struttura. Diego, il quale è lo spietato antagonista, è interpretato da Pedro Alonso, attore noto per aver vestito i panni di Andrés de Fonollosa, meglio conosciuto come Berlino, nella serie TV spagnola di successo targata Netflix La casa di carta.

- Doña Teresa Aldecoa è la matriarca della facoltosa famiglia, e l'unica proprietaria dell'hotel. Alla donna sono rimaste soltanto le figlie: è vedova. Doña Teresa è interpretata da Adriana Ozores.

- Cristina Olmedo è la sorella minore prima licenziata e poi scomparsa di Julio. Cristina è interpretata da Paula Prendes.

- Maite Rebelles è la migliore amica di Alicia. Elegante, ambiziosa ed arguta, ha proseguito gli studi per diventare una delle prime avvocatesse di Spagna. Maite è interpretata da Megan Montaner, la famosa Pepa de Il Segreto.