Stasera in Tv su Canale 5 “Mr Wrong-Lezioni d'amore”, la serie turca con Can Yaman

I fan di “Mr Wrong-Lezioni d'amore”, la nuova serie turca di Canale 5 con Can Yaman come attore protagonista, possono tirare un sospiro di sollievo perché non dovranno più “accontentarsi” dei 45 minuti della fascia pomeridiana. Da stasera in tv, lunedì 14 maggio, infatti la soap opera andrà in onda anche in prima serata. Mr Wrong, che tiene compagnia al pubblico già da due settimane, racconta le passioni e i sospiri di due giovani, nell’incantevole scenario di Bodrum e Istanbul. Lei è una sognatrice che, dopo l’ennesima delusione, inizia a perdere le speranze di incontrare il grande amore. Lui è un rubacuori incallito e non crede nelle storie stabili. Ma l’incontro dei due opposti farà cambiare opinione a entrambi.

La serie è andata in onda su Fox Turchia dal 26 giugno al 2 ottobre 2020. Gli episodi sono 14, ciascuno della durata di 130 minuti. In Italia, però, Canale 5 “dividerà” le puntate e in questa versione dureranno circa 30 minuti nella fascia pomeridiana. Stasera, invece, Canale 5 ne trasmetterà 3, uno dopo l’altro.

Dove eravamo rimasti

Ezgi e Ozgur continuano a cercare di mantenere segreto il loro “piano”: lei deve fingersi la sua fidanzata perché la madre di lui, Sevim, lo vuole sposato e il bell’Atasoy dovrà insegnarle come conquistare un uomo. Intanto, Ozan è sempre più innamorato di Deniz, ma lei continua a scappare.