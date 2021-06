Stasera in tv su Canale 5 “Mamma mia! Ci risiamo”: trama del film e cast stellare

Salterete sul divano stasera in tv grazie a Canale 5 che manderà in onda “Mamma mia! Ci risiamo”, un film del 2018 scritto e diretto da Ol Parker. La pellicola è il prequel / sequel del film Mamma Mia! del 2008 e ripropone le musiche del gruppo svedese ABBA, sulle quali si basa parte della trama. Le riprese del film sono iniziate il 12 agosto 2017 in Croazia e si sono svolte anche nell’isola di Lissa. Le scene di canto e ballo con Cher vengono effettuate negli Shepperton Studios nell’ottobre 2017 insieme ad altre sequenze; le riprese sono terminate il 2 dicembre dello stesso anno.

Trama

Kalokairi, Grecia. Sono passati alcuni anni e Sophie è agitata per l’inaugurazione del Bella Donna, l’hotel che prenderà il posto del vecchio bed&breakfast materno. Sam è l’unico dei tre padri di Sophie che riuscirà a partecipare; nonostante l’assenza del suo fidanzato Sky e una serie di circostanze che ostacolano i suoi piani, Sophie si impegnerà affinché tutto vada per il verso giusto in memoria della madre e della sua scelta di restare sull’isola, la stessa che ora sta maturando lei, tra entusiasmo e perplessità.

Cast

La rosa degli attori è la stessa del film del 2008 con delle aggiunte. A Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård, si aggiungono infatti Lily James, Jeremy Irvine, Hugh Skinner, Josh Dylan, Alexa Davies e Jessica Keenan Wynn, rispettivamente nei ruoli di Donna, Sam, Harry, Bill, Rosie e Tanya da giovani.