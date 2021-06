Stasera in tv su Canale5, “Bentornato Presidente!": trama e curiosità del film con Claudio Bisio

Stasera in tv andrà in onda su Canale 5 il film "Bentornato presidente!" di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, sequel del fortunato "Benvenuto presidente!" del 2013. In quel seguito Claudio Bisio interpreterà Giuseppe Garibaldi, eletto otto anni prima Presidente della Repubblica per un'esperienza al Colle breve ma memorabile. Ora l'ex presidente vive una vita derena e lontana dai riflettori in montagna con Janis e la piccola Guevara ma la moglie non apprezza la tranquilltà della vita e alla prima occasione per rientrare alla vita politica, Janis abbandona i monti per tornare al Quirinale, dove è stata richiamata per la formazione del nuovo governo. Per Peppino tornare alla politica sarà l'occasione per riconquistare la donna della sua vita e proverà un'altra volta a cambiare l'Italia per amore.

Cambio in cabina di regia

Il regista Riccardo Milani impegnato dietro la cinepresa del primo fortunato capitolo "Benvenuto Presidente" del 2013, lascia il posto dietro alla coppia Giancarlo Fontana-Giuseppe G. Stasi che registrarono un discreto successo qualche anno prima con "Metti la nonna in freezer". Nel ruolo di Janis c'è invece il passaggio di consegne fra Kasia Smutniak e Sarah Felberbaum, resta ovviamente confermato Claudio Bisio nel ruolo di Peppino Garibaldi.

