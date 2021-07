Stasera in tv lunedì 26 luglio su Rai 1, «Brooklyn»: curiosità e trama del film con Saoirse Ronan

Lunedì 26 Luglio 2021, 16:10

Stasera in tv, lunedì 26 luglio, andrà in onda su Rai 1 alle 20:30 il film «Brooklyn» del 2016. Quinto lungometraggio diretto dal regista irlandese John Crowley. Tra i protagonisti Emory Cohen, Saoirse Ronan e Domhnall Gleeson. La pellicola è stata scritta da Nick Hornby, basandosi sull'omonimo romanzo pubblicato nel 2009 e ideato da Colm Tóibín. Il film è una coproduzione tra Regno Unito, Irlanda e Canada.

La trama

Stati Uniti, 1951. Eilis Lacey, interpretata da Saoirse Ronan, una ragazza nata e cresciuta in Irlanda, decide di emigrare in America alla ricerca di un lavoro e un futuro migliore. Non appena mette piede nella caotica Brooklyn, Eilis sente già nostalgia di casa, ma ciò non le impedisce di imparare ad adattarsi alla nuova vita newyorkese. Trova lavoro in un grande magazzino e comincia a costruirsi una vita nuova. C'è posto anche per l'amore. La giovane si innamora si tony, idraulico italiano. Proprio quando le cose cominciano ad andare per il verso giusto, una tragedia familiare la riporta in Irlanda. Quando raggiunge i luoghi del suo passato, Enniscorthy, il suo villaggio natale, e si riconnette con la vita che si era lasciata alle spalle, Eilis si ritrova a dover fare una scelta complessa tra quel che la lega alle sue radici e i suoi sogni per il futuro.

Curiosità

La pellicola è stata candidata a tre Premi Oscar nel 2016, tra cui quello per il Miglior film. Il regista, John Crowley, che torna alla regia di un lungometraggio due anni dopo «Closed Circuit» del 2013. Le riprese di «Brooklyn» sono invece iniziate nell'aprile 2014 in Irlanda e sono durate tre settimane, prima di sostarsi a Montreal, in Quebec, per altre quattro settimane. Altre riprese si sono inoltre svolte a Coney Island. Il film ha ricevuto il plauso della critica, molti hanno apprrezzato sia la sceneggiatura e che la regia. Il film è stato classificato al 48esimo posto nella classifica dei 100 migliori film del 21esimo secolo della Bbc inglese.

