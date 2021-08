Stasera in tv, lunedì 23 agosto su Rai 1 «Big Wedding»: curiosità e trama del film con Robert De Niro

Lunedì 23 Agosto 2021, 14:37

Stasera in tv, lunedì 23 agosto, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Big Wedding» del 2013. Secondo lungometraggio diretto dal regista statunitense Justin Zackham. Tra i protagonisti Diane Keaton, Robert De Niro, e Ben Barnes.

Remake americano del film originale svizzero/francese del 2006 «Mon frère se marie», tradotto in italiano con «Mio fratello si sposa», scritto da Jean-Stéphane Bron e Karine Sudan. È uscito il 26 aprile 2013 per la Lionsgate negli Stati Uniti e in Canada.

La trama

Una famiglia molto allargata alle prese con un matrimonio da preparare. Don e Ellie Griffin, interpretati da Robert De Niro e Diane Keaton, sono separati da molti anni e hanno due figli naturali e uno adottivo, Alejandro, interpretato da Ben Barnes. Quest'ultimo innamoratissimo della sua Missy, interpretata da Amanda Seyfried, ha deciso di sposarla. Tutto si complica quando arriva la madre biologica di Alejandro, donna profondamente cattolica e intransigente. Come fare a spiegarle che i genitori sono separati– quindi peccatori, che il padre convive con un'altra e che sua madre è un'ebrea-buddista, appassionata di chirurgia estetica? Bisognerà fingere. Don e Ellie Griffin saranno costretti a recitare, in occasione delle nozze, la parte di una coppia felice e “normale”.

Curiosità

Nonostante il ricco e stellare parterre di attori, tutti con all'attivo brillanti esperienze nella comedy, il film non è stato premiato Oltreoceano né dalla critica né dal pubblico. Negli Stati Uniti ha ottenuto un incasso di circa 21 milioni e 763mila dollari.

