Stasera in tv, lunedì 9 agosto su Rai 1 «Big Eyes»: curiosità e trama del film

Lunedì 9 Agosto 2021, 18:23

Stasera in tv, lunedì 9 agosto, andrà in onda su Rai 1 alle 21:20 il film «Big Eyes» del 2014. Verso la fine degli Anni 50, l'artista Walter Keane ottiene un successo incredibile grazie a dei ritratti di bambini con occhi grandi. Nessuno però sa che il vero autore dei quadri è sua moglie, Margaret, la quale è troppo insicura e timida per ribellarsi. Solo dopo la fine del loro matrimonio, la verità viene a galla.

La trama

A cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il pittore Walter Keane raggiunse un enorme e inaspettato successo, rivoluzionando la commercializzazione dell'arte con i suoi enigmatici ritratti di bambini dai grandi occhi. Finche' non emerse una verita' tanto assurda quanto sconvolgente: i quadri, in realta', non erano opera di Walter ma di sua moglie, Margaret. A quanto pare, la fortuna dei Keane era costruita su un'enorme bugia, a cui tutto il mondo aveva creduto: una vicenda cosi' incredibile da sembrare inventata, che ha dato vita a una delle piu' leggendarie frodi artistiche della Storia dell'arte.