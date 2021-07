Stasera in tv giovedì 8 luglio su Rai 3, «Benvenuti a casa mia»: curiosità e trama del film con Christian Clavier

Giovedì 8 Luglio 2021, 11:43

Stasera in tv andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il film «Benvenuti a casa mia» del 2017. Sesto lungometraggio diretto dal regista francese Philippe de Chauveron.



La trama

Jean-Etienne Fougerole è un intellettuale francese di spicco, sposato con una ricca ereditiera e padre di un adolescente. Durante la promozione in diretta tv del suo ultimo, impegnatissimo libro, in cui sostiene l'importanza di porgere l'altra guancia e rendersi socialmente utili nei confronti dei bisognosi, Jean-Etienne viene sfidato da un suo furbo avversario che lo invita a mettere in pratica quello che suggerisce ai suoi lettori. Lì per lì un po' a disagio, Fougerole accetta la proposta per non perdere la faccia dinanzi ai suoi lettori e a milioni di persone. La sera stessa, una strampalata famiglia Rom suona alla porta dell'enorme villa di famiglia di Fougerole iniziando a campeggiare nel suo giardino... Dopo l'esilarante «Non sposate le mie figlie!» del 2014 Philippe de Chauveron ritorna a dirigere Christian Clavier e Ary Abittan per la nuova scoppiettante commedia in cui ancora una volta temi sociali importanti come l'integrazione, il razzismo, l'attenzione ai bisognosi e l'ipocrisia borghese attraverso quell'ironia dal sapore tutto francese.

