Stasera in tv, oggi mercoledì 10 novembre su Rai Movie «Beata Ignoranza»: curiosità e trama del film con Marco Giallini

Stasera in tv, mercoledì 10 novembre, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Beata ignoranza» del 2017. Quinto lungometraggio del regista e attore italiano Massimiliano Bruno. Tra i protagonisti Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Carolina Crescentini.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE Giraud: «Sì faccio schifo.. ma ho anche dei...

La trama

Ernesto, interpretato da Marco Giallini, e Filippo, interpretato da Alessandro Gassmann, entrambi professori al liceo, hanno due personalità assai differenti. Opposte, anzi. Il primo è un uomo piuttosto severo, conservatore, nemico delle nuove tecnologie, tradizionalista, austero e fiero di vivere fuori dalla rete. Filippo, al contrario, è sempre collegato al web, è allegro, bello, progressista, capace di conquistare i propri studenti con una nuova app matematica creata da lui! I due, però, un tempo erano migliori amici.

A separarli è stato uno scontro mai risolto che ha allontanato l'uno dall'altro. Questo, fino al giorno in cui si ritrovano per puro caso a insegnare nella stessa classe. Le loro prospettive così diverse sono all'origine di un inevitabile conflitto e il passato molto presto tornerà a bussare alla porta nelle fattezze di Nina: una ragazza che li sottoporrà a un semplice esperimento che si trasformerà in una grande sfida: Filippo dovrà provare a uscire dalla rete ed Ernesto a entrarci dentro. Sarà l'inizio di un'esperienza che li cambierà per sempre.

Curiosità

Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film e Rai Cinema, è uscito nelle sale il 23 febbraio 2017. Girato tra ottobre e novembre 2016, è stato distribuito da 01 Distribution.

Nella colonna sonora del film è presente la canzone "Abbi cura di te" di Maldestro. Nel 2017 fu candidaro ai Nastri d'Argento nella categoria Miglior Soggetto per il lavoro di Massimiliano Bruno, Herbert Simone Paragnani, Gianni Corsi Candidatura e nella categoria Miglior Attore Protagonista per le interpretazioni di Marco Giallini e Alessandro Gassmann.

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»