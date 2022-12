Stasera in tv, Ballando con le Stelle va in onda oggi su Rai 1 (e non domani) alle 22.00: anticipazioni e ospiti della seconda semifinale

I Mondiali in Qatar stanno scombinando un po' i palinsesti televisivi, così nonostante l'Italia sia assente dalla competizione anche Ballando con le Stelle cambia orario e giorno, per permettere alla rete ammiraglia di commentare le partite in diretta. Dopo lo slittamento orario della scorsa settimana, questa settimana si anticipa di un giorno. L'appuntamento con Milly Carlucci è fissato per stasera in tv alle 22.15 circa su Rai 1.

Stasera in tv, alle 22 (circa) va in onda Ballando con le Stelle

La “Ballerina per una notte” sarà la leggenda dell’atletica Sara Simeoni. Il suo punteggio andrà a migliorare la posizione delle coppie in gara. Ma non sarà l'unica. Anche stasera ci sarà un altro ballerino per una notte. Oltre alla campionessa, infatti, scenderà in pista anche l'allenatore Zdenek Zeman. A incursione arriverà anche Cristiano Malgioglio che sarà impegnato su Rai 2 con il nuovo programma intitolato Mi casa es tu casa.

Le anticipazioni

Le coppie in gara che lottano per la finale sono sempre sei. Anche stasera balleranno Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula. Alessandro Egger e Tove Villfor. Oltre a loro, in pista ci saranno anche Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Sono le tre coppie che partono con un vantaggio di dieci punti, eredità dell'ultima puntata.

I ripescaggi

Tra le cinque coppie eliminate (Marta Flavi e Simone Arena, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen. Paola Barale e Roly Maden. Dario Cassini e Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina) una potrà tornare in gara grazie al ripescaggio. Stessa opportunità che verrà data a Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Se la giornalista, che si era auto sospesa per un'infortunio, avrà risolto i suoi problemi alla caviglia potrà provare ad afferrare un biglietto per la finale del 23 dicembre. Il ripescaggio è previsto il 17 dicembre. Un altro stop al programma ci sarà sabato prossimo, 10 dicembre. Ballando con le stelle si fermerà per un turno, lasciando spazio ai Campionati mondiali di calcio.