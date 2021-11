Stasera in tv, oggi giovedì 11 novembre su Rai 4 «70 Binladens - Le iene di Bilbao»: curiosità e trama del film con Emma Suárez

Stasera in tv, giovedì 11 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «70 Binladens - Le iene di Bilbao» del 2018. Sesto lungometraggio del regista spagnolo Koldo Serra. Tra i protagonisti Nathalie Poza, Emma Suárez e Hugo Silva.

La trama

Pellicola diretta da Koldo Serra, uno dei registi di punta della serie «La casa di carta». Raquel deve raccogliere al più presto 35mila euro e si rivolge alla sua banca. Nello stesso momento, nella filiale in cui si trova la donna, fanno irruzione due rapinatori che prendono in ostaggio impiegati e clienti. Arriva la polizia e inizia la negoziazione ma il tempo che Raquel ha per procurarsi i soldi sta per scadere. I “binladens” sono, in gergo, le banconote da 500 euro, introvabili come il famoso ricercato Osama Binladen.

Curiosità

Le riprese si sono svolte nel quartiere Santutxu di Bilbao e tutti gli interni sono stati girati nell'edificio Bizkaia Kutxa sempre a a Bilbao, nel nord della Spagna, tra marzo e aprile del 2018.

