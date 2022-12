Stasera in tv, Independence Day su Italia 1: cast, trama e curiosità del film con Will Smith

Stasera in tv, lunedì 5 dicembre, su Italia 1 sarà trasmesso alle 21.20 Independence Day. Il film di genere fantascienza del 1996 è diretto da Roland Emmerich, con Will Smith, Jeff Goldblum e Bill Pullman.

Stasera in tv, Independence Day: trama

A pochi giorni alle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza, il 2 luglio del 1996, il cielo su Washington è oscurato da una gigantesca astronave extraterrestre che si scopre si sta dirigendo verso il nostro pianeta. Da essa escono molte navicelle minori che si posizionano in diversi angoli del mondo, prossime ad attaccare il nostro pianeta. David Levinson (Jeff Goldblum), esperto di telecomunicazioni, cerca di avvisare il presidente americano Thomas J. Whitmore (Bill Pullman) - ex pilota di aerei da combattimento - del pericolo, quando si scatena l'inferno e milioni di persone vengono uccise dal nemico alieno. Levinson, Whitmore e il giovane capitano Steve Hiller (Will Smith) saranno determinanti per la sopravvivenza del genere umano.

Il cast

Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Robert Loggia, Mary McDonnell, Brent Spiner, Judd Hirsh, Harvey Fierstein, Adam Baldwin, Margaret Colin, Vivica A. Fox.

Curiosità

La pellicola è stata girata in soli 72 giorni e si è aggiudicato l'Oscar ai Migliori effetti speciali. La pellicola ottenne un grandissimo successo al botteghino arrivando ad incassare globalmente 817.400.891 dollari. Nel 1996 il film si posizionò primo in termine di guadagni davanti a Twister e Mission: Impossible. 20 anni dopo, nel 2016, il film ha avuto un sequel intitolato Independence Day: Rigenerazione.