Stasera in tv, Hook - Capitan Uncino su Sky Family: trama del fantasy con Dustin Hoffman, Robin Williams e Julia Roberts

Stasera in tv alle 21.00 su Sky Family sarà trasmesso Hook - Capitan Uncino. Il film fantasy del 1991 diretto da Steven Spielberg ha un cast stellare: Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hoskins, Charlie Korsmo, Amber Scott, Caroline Goodall e Maggie Smith.

Stasera in tv, su Sky Family Hook: trama del sequel di Peter Pan

Hook è un sequel delle avventure originali di Peter Pan (Robin Williams) che, ormai diventato adulto, ha perso tutti i suoi ricordi del passato. Ora l'uomo che non voleva crescere è Peter Banning, un cinico e insensibile avvocato americano di mezza età sposato con (la nipote di Wendy) Moira Darling (Caroline Goodall) e padre di due figli, Jack e Maggie (Charlie Korsmo e Amber Scott), che si sentono trascurati dal papà che per via del lavoro è sempre fuori. Tutto cambierà quando la famiglia volerà a Londra per andare a trovare la nonna di Moira, l'anziana Wendy Moira Angela Darling (Maggie Smith). Una sera, mentre Peter e la moglie si trovano alla cerimonia in onore di Wendy per le numerose adozioni di bambini orfani da lei compiute, i figli del Sr. Banning vengono imprevedibilmente rapiti dall’acerrimo nemico di Peter Pan, Capitan Giacomo Uncino (Dustin Hoffman), che li porta con sé sull'Isola Che Non C'è. Scoperto il fatto, Peter prova, senza alcun risultato, a rintracciarli con l'aiuto della polizia. È allora che la nonna Wendy gli rivela un importante segreto sulla sua vita: lui è Peter Pan, un bambino orfano che viveva sulla magica Isola, ma che ha dimenticato chi è veramente, e ha iniziato a vivere un'esistenza ordinaria. La vita del freddo avvocato subirà una svolta quando una notte riceverà la visita della fatina Trilli (Julia Roberts), sua ritrovata e fidata amica, che lo porterà verso l'Isola Che Non C'è per liberare i figli tenuti in ostaggio dal pirata.

Curiosità

Hook è un film di Walt Disney, ma fatto con persone vere e non cartoni animati. La pellicola di Spielberg ha ottenuto 5 candidature a Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes, Al Box Office Usa Hook - Capitan uncino ha incassato 119 milioni di dollari .